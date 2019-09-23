В ягодах клубники нашли швейные иглы

В Австралийских магазинах штата Виктория покупатели нашли внутри ягод клубники иглы. В полицию поступило два сообщения от покупателей.

В обоих случаях была куплена в крупных супермаркетах. Покупатели серьезно не пострадали, но обратились к врачам с легкими травмами, сообщает «Комсомольская правда».

В прошлом году швейные иглы и булавки нашли в свежих фруктах и ягодах на территории шести австралийских штатов. Всего было зарегистрировано 230 сообщений. В совершении преступления обвинили 50-летнюю работницу одной из клубничных ферм Ми Ут Чинь. Иглы в фрукты и ягоды она засовывала для того, чтобы отомстить своему начальнику за грубость.