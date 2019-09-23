В Благовещенске начали устанавливать уникальную для Приамурья детскую площадку

В Первомайском парке приступили к монтажу детской инклюзивной площадки. Рабочие начали устанавливать веревочные комплексы для лазания. Также планируется обустройство еще двух игровых зон: для малышей дошкольного возраста и ребят постарше.

Проект инклюзивной площадки общественной организации «Дети солнца» по итогам конкурсного отбора вошел в пятерку лучших проектов по созданию игровых зон программы «Игра со смыслом» благотворительного фонда «Обнаженные сердца».

Инклюзивная площадка, на сегодняшний день единственная не только в Благовещенске, но и в Амурской области. Она разместится на площади 3 800 квадратных метров Первомайского парка.

В течение лета за счет средств бюджета амурской столицы и социального партнера проекта в парке были полностью подготовлены три площадки: проведена отсыпка, выравнивание территории, установлено дополнительное наружное освещение, проведена подготовительная работа для установки комфортной уборной с отделением для матери и ребенка.

На приобретение игрового оборудования в рамках проекта благотворительным фондом «Обнаженные сердца» было выделено 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказала директор МП «Городской парк культуры и отдыха» и автор проекта Наталья Маскаева, в Благовещенск уже пришло три контейнера по 40 тонн со всем оборудованием. Это различные качели, качалки, вертушки, горки, игровые панели, гамаки, а также урны, садово-парковые диваны.

Для удобства и безопасности детей организаторы продумали создание двух отдельных игровых площадок: для детей от года до 6 лет и для ребят возрастом от 6 до 12 лет. Все игровые зоны рассчитаны как на здоровых детей, так и на ребят с ограниченными возможностями здоровья.

«20 сентября разгрузили третий контейнер. Специально для приемки и контроля установки игрового оборудования к нам прилетел представитель фонда «Обнаженные сердца» Василий Дынько», – рассказала Наталья Маскаева.

По словам Натальи Владимировны, изначально планировалось, что дети смогут опробовать площадку уже прошедшим летом. Но получить заказ раньше середины сентября с завода, где все оборудование изготавливалось, не получилось. Задержали процесс и накладки с транспортной компанией. Однако сейчас, когда оборудование уже на месте, все монтажные работы будут завершены до конца октября текущего года.

Также директор Городского парка подчеркнула, что на площадках можно играть и зимой.