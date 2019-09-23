Руководитель лагеря, закрытого амурским минобром: сейчас дети как инопланетяне

Почему в Амурской области был закрыт детский палаточный лагерь, журналисту Амур.инфо рассказал его организатор, руководитель центра активного отдыха «ЮниорЭкстрим» Эдуард Маканников. После ЧП в лагере «Холдоми» Хабаровского края внимание надзорных органов к безопасности в палаточных лагерях усилилось.

Как сообщало информагентство со ссылкой на информацию пресс-службы правительства Амурской области, в Благовещенске пришлось закрыть палаточный лагерь, в котором без согласования находились 17 детей.

По данным министерства образования и науки Амурской области, в ходе мониторинга деятельности оздоровительных лагерей установлено, что 24 июля на базе «Динамо» центром активного отдыха «Юниор Экстрим» был размещен палаточный лагерь, в котором без согласования находились 17 детей. Благодаря своевременным действиям сотрудников министерства и прокуратуры Благовещенска в короткие сроки лагерь расформировали и дети вернулись домой.

«Центр активного отдыха "ЮниорЭкстрим" исключен из реестра учреждений отдыха и оздоровления министерства образования и науки области. Предостерегая подобные ситуации, прошу поставить на особый контроль организацию подобных несанкционированных смен и походов», – говорила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Эдуард Маканников пояснил, что проходил оформление не как для организации оздоровительного лагеря, а как проведения «учебно-тренировочных сборов».

– В этом году летом я проводил учебно-тренировочные сборы продолжительностью до 7 дней, которые разрешены требованиями Роспотребнадзора. Организовывал детские походы продолжительностью 2-3 дня в черте города Благовещенска с обеспечением безопасности, с сопровождением и так далее. Количество взрослых соответствовало количеству детей. Все требования Роспотребнадзора были соблюдены. Продукты питания, безопасность, вода и все остальное.

– То есть вы оформлялись не как лагерь, а как учебно-тренировочные сборы?

– Да. И уведомление я подавал и в Роспотребнадзор и в управление образования. По факту меня должны были исключить из реестра оздоровительных лагерей. В конечном итоге оказалось, что я не соответствовал требованиям Роспотребнадзора и работал без заключения Роспотребнадзора. Но оно не нужно, в нем нет необходимости, если сроки до 7 дней.

– Но вы согласились с претензиями, которые все-таки были предъявлены?

– Частично. Основная причина, по которой я свернул действительно лагерь и вернул детей, это чрезвычайная ситуация, которая развернулась на территории Амурской области. Но здесь тоже не факт. Берег реки Зея – это одно, там подъем уровня воды. А мы, где лыжная база «Динамо». База находится в черте города, на возвышенности. Угрозы детям абсолютно никакой нет, даже если они находятся в палатках.

– А какого возраста дети?

– Дети от 10 до 14 лет. Ранее я провел одну смену, и все было хорошо. Мы с детьми 6 дней на лыжной базе «Динамо» были. Затем мы прошли с ними поход туристический пеший, спокойно, и на 2 дня был организован сплав. Тот ребенок, допустим, который не готов был к походу, он мог в него не пойти. Почему и проводятся сборы, для того, чтобы подготовить детей, посмотреть. Потому что нахождение детей в природе, даже если они не вдали от дома, здесь главное –обеспечение безопасности. Если в другом виде спорта это не предусмотрено, то в туризме предусмотрено комплектование группы.

Одна смена прошла, а на следующую смену в Комсомольске произошло ЧП и, соответственно, была проверка внеплановая. Это все правильно, да. Я предоставил весь пакет документов для проведения учебно-тренировочных сборов – от медицинской книжки работника до питания. Я там нахожусь, я как индивидуальный предприниматель, и второй человек. Все предоставлено.

– Обогреватели были?

У нас обогревателей не было. Я не знаю, каким образом они там (в Холдоми – Прим.ред.) оказались. Но такие обогреватели используются в таких палатках. Эти палатки и эти обогреватели они применяются. В частности, мы их применяли, когда я работал в МЧС. Все эти палатки обогреваются. Допустим, проводят «Лыжню России» на озере, эти палатки обогреваются такими же обогревателями. Они для этого и сделаны. Но там, каким образом они оказались – тут вопрос, конечно.

– По поводу второй смены, которая в итоге была закрыта, что получилось?

– В связи с непогодой я задержал начало смены на три дня. Шел дождь. Переговорил с родителями, детей было не много, почти 20 человек. Дожди прекратились, мы заехали. В этот день приезжает проверка и стали меня проверять. Сотрудник министерства образования: «Все, закрывайтесь, уезжайте». 24-го числа я всех вывез, а 25-го числа был введен режим ЧС.

– Какие сейчас к вам дети приходят? Вы же видели поколение ребят 90-х годов, 2000-ых годов и современных школьников?

– Это уже потерянное поколение. Сейчас дети как инопланетяне. Даже поколение 2010 года и поколение 2015 года, они уже абсолютно отличаются друг от друга. Не просто костер не могут разжечь или узел завязать. Они элементарно не могут себя обслужить. Бутылку с водой открыть просят, понимаете… десятилетние дети! Ориентироваться в лесу абсолютно не могут.

Почему у нас на сегодняшний день столько «потеряшек», потому что дети не приспособлены. Мы приучаем их к безответственности, садя на такую иглу как сотовый телефон. Мы постоянно их контролируем. А детей нужно учить самостоятельности. Поэтому мы и берем детей с первого класса, идем с ними в туристический поход, где рассказываем, кто живет на озере, какие животные в лесу, показываем, какие виды костров, как развести, учим вязать узлы, рассказываем, чем береза от дуба отличается. Дети не знают этого, не смотря на то, что в школе все это преподают. А на сегодняшний день, запрещая вот эти вот все дела, посмотрите, в 2010 году, когда произошло изменений требований Роспотребнадзора – 4 с половиной тысячи лагерей по стране закрылось. Эти дети куда? Они же не в лес поехали, они остались в городе.

Фото:uniorextrim.ru

– Как вы собираетесь работать дальше, в следуюшем году?

– Я был в Роспотребнадзоре, обозначил проблему. Сейчас у меня проблема с врачем. В палаточный лагерь, я, к сожалению, не могу найти врача, чтобы человек жил в палатке. Постараюсь найти. Но пока его нет. Понимаете, нужен врач в палатке при круглосуточном пребывании. Роспотребнадзор обещал помочь. Если найдется такой врач, то тогда уже будут соблюдаться все нормы. Государственные структуры могут решить этот вопрос административным путем, то есть нужен врач в «Колосок», куда-то еще, они его направили туда. Как правило, находятся такие люди. А я индивидуальный предприниматель, мне однозначно выставят финансовый счет, я не думаю, что он будет маленький. Хочу прояснить, сколько это будет. Потому что это я один индивидуальный предприниматель, который организовывает палаточные лагеря, детские.