К концу 2019 года среднемесячная зарплата амурчан составит больше 46 тысяч рублей

На 2019 год среднемесячная начисленная номинальная зарплата амурчан составит 46,6 тысячи рублей. Прогнозируется, что к 2020 году доходы жителей области вырастут еще больше и сложатся в размере до 57,4 тысячи рублей. Такие цифры были озвучены на заседании правительства региона. Прогноз социально-экономического развития региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов представила министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

Министр отметила, что в 2018 году среднемесячная начисленная номинальная зарплата составила 42,3 тысячи рублей. Это выше уровня 2017 года на 13,9 процента.

«Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2018 году сложились на уровне 98,8 процента. Снижение произошло за счет увеличения размера обязательных платежей и взносов. По оценкам, к концу 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения сложатся на уровне 100,8 процента и в прогнозируемом периоде в среднем составят 101,3 процента при среднем годовом росте денежных доходов населения на 5,1 процента и расходов на коммунальные платежи 5,9 процента. По оценкам на 2019 год, показатель сложится в размере 46,6 тысячи рублей, а к 2022 году мы прогнозируем увеличение среднемесячной номинальной зарплаты до 57,4 тысячи рублей. Ежегодный рост составит в среднем 7,2 процента. Рост объясняется увеличением зарплаты по образующим видам экономической деятельности с высоким уровнем оплаты, а также с исполнением майских указов президента», – доложила Людмила Старкова.

В ходе доклада речь зашла и о безработице. В 2018 году в регионе зарегистрировано 9,8 тысячи безработных. Уровень безработицы при этом составил 2,4 процента от численности рабочей силы. При этом, по информации министра, число безработных граждан будет расти.

«По прогнозам, численность безработных сложится в среднем на уровне 11,8 тысячи человек. Уровень безработицы ожидается 2,8 процента в связи с увеличением обращений граждан предпенсионного возраста», – сказала Людмила Старкова.