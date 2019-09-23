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23сентября
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сегодня, 16:40 0

Амурчане: возле Тынды собака облаяла медведя (видео)

Амурчане: возле Тынды собака облаяла медведя (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, героем которого стал медведь. Как видно на кадрах, зверя облаяла собака. Утверждается, что данный ролик снят в Амурской области.

Приславшая видео амурчанка по телефону рассказала, что она не является его автором, но знает, что съемка производилась 23 сентября «на 37-й телевизионной вышке» (район расположения телевизионной вышки) – возле Тынды в Тындинском районе.

«Там дорога строится недалеко, тяжелая техника работает, шум стоит, и это его все равно не пугает», – отмечает амурчанка.

В пресс-службе управления по охране животного мира Амурской области агентству прокомментировали, что сообщений от граждан по данному факту пока не поступало.

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#животные #происшествия #Тында

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