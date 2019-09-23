В Благовещенске разыскивают маленького мальчика, пропавшего 23 сентября

В Благовещенске разыскивают семилетнего мальчика. Около 9 часов утра он ушел из дома в районе Тайваня. Родители обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «Амур».

ПСО «Амур» разместил ориентировку в соцсетях. В управлении МВД по Амурской области сообщили, что информация о пропаже ребенка поступила в понедельник, 23 сентября, около 12:30. В полицию обратилась мама мальчика. Полицейские незамедлительно организовали мероприятия по установлению места нахождения ребенка. Проводится осмотр местности и мест, где может находиться пропавший, проводятся обходы и опрос знакомых семьи.

Рома Цыганов 2012 года рождения, живет в доме 13 по улице Муравьева-Амурского. Приметы: на вид 6–8 лет, среднего телосложения, рост 110–120 сантиметров, волосы русые, короткие, глаза светлые.

Мальчик был одет в темно-синие футболку и брюки с надписью Nike, на ногах черные кроссовки с двумя белыми полосками.

Всех, кто видел ребенка, просят сообщить об этом волонтерам ПСО «Амур» по номерам +7-914-581-01-57, +7-909-819-34-75 или в полицию по телефонам: (4162) 59-47-29, 59-47-38, 59-40-59, +7-924-671-50-54, 02 или 102.