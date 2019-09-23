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23сентября
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сегодня, 19:25 0

Невесты в России «постарели»

Невесты в России «постарели»
Фото: Shutterstock

Среднестатистическая невеста в России за последние годы «постарела» на восемь лет – сейчас большая часть женщин выходит замуж в возрасте 25-34 лет, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24. Об этом говорится в отчете Росстата, с которым ознакомилось РИА Новости.

По данным ведомства, в то же время наиболее популярным возрастом женитьбы у мужчин так и остается промежуток 25-34 года.

«Молодые люди откладывают брак. Основными причинами могут выступать: получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие», – сказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Она добавила, что «существует и еще одна причина – увеличение пар, не регистрирующих брак, что свойственно более молодому поколению».

«В ближайшем будущем в брачный и репродуктивный возраст постепенно начнут вступать поколения, рожденные в начале 2000-х, когда благодаря "отложенным рождениям" 1990-х, улучшению структуры женского населения репродуктивного возраста (рожденные в 1980-х), а также мерам демографической политики правительства рождаемость повысилась. И как результат уже в следующем году можно ожидать увеличение коэффициентов брачности», – полагает эксперт.

Кроме того, по данным Росстата, постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет.

«Нельзя откладывать заключение брака до конца жизни, когда-то захочется иметь свой дом, семью, детей. Хотя стоит сказать и о том, что при традиционном желании женщин иметь законную семью, в последние годы социологи и психологи стали отмечать, что женщины более старшего возраста и преуспевшие в карьере или бизнесе все чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа», – заключила Егорова.

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#жизнь

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