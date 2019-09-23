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23сентября
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Тамара Глоба: «В январе Амурскую область ожидают серьезные природные катаклизмы»

Тамара Глоба: «В январе Амурскую область ожидают серьезные природные катаклизмы»

В середине 2020-го года в Амурской области начнется период бурного экономического развития. Известный в России астролог Тамара Глоба дала свой прогноз в программе «Простые вопросы». «Это будет период крупных перемен. Они связаны со строительством, с помощью из центра. После открытия моста в Китай, у области появится намного больше партнеров, которые приедут к вам не только с той стороны, но и из других стран», – рассказала Тамара Михайловна.

Тем временем, до сих пор, по словам астролога, в регионе сохраняется опасность от воды, а в январе в области не исключены серьезные природные катаклизмы.

В интервью Тамара Глоба также рассуждает о том, что сейчас происходит в мире. То, что принято считать кризисом, она называет мировой перестройкой. «Период очень сложный, взрывной и переломный. Военные угрозы могут коснуться нашей страны в конце 2020-го, в начале 2021-го годов», – добавила астролог.

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#Амурская осень #Простые вопросы

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    37 минут назад

    шарлатан

  • Терраформер

    Терраформер
    17 минут назад

    а эту то откуда выкопали? неужто с "осенью" притащили?

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