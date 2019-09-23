Тамара Глоба: «В январе Амурскую область ожидают серьезные природные катаклизмы»

В середине 2020-го года в Амурской области начнется период бурного экономического развития. Известный в России астролог Тамара Глоба дала свой прогноз в программе «Простые вопросы». «Это будет период крупных перемен. Они связаны со строительством, с помощью из центра. После открытия моста в Китай, у области появится намного больше партнеров, которые приедут к вам не только с той стороны, но и из других стран», – рассказала Тамара Михайловна.

Тем временем, до сих пор, по словам астролога, в регионе сохраняется опасность от воды, а в январе в области не исключены серьезные природные катаклизмы.

В интервью Тамара Глоба также рассуждает о том, что сейчас происходит в мире. То, что принято считать кризисом, она называет мировой перестройкой. «Период очень сложный, взрывной и переломный. Военные угрозы могут коснуться нашей страны в конце 2020-го, в начале 2021-го годов», – добавила астролог.