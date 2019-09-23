В Приамурье должница, увидев пристава, пошла приводить себя в порядок и скрылась

На исполнении в отделе судебных приставов по Бурейскому району находится исполнительное производство в отношении амурчанки о взыскании задолженности по алиментам. Женщина согласно решения суда должна оплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, но своей обязанностью она пренебрегала, деньги платила нерегулярно.

В начале года должница привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако этим меры не подействовали – женщина не спешила выплачивать деньги и в итоге накопила долг более 132 тысяч рублей.

В связи с чем в отношении нее было возбуждено уголовное дело. В виду того, что женщина игнорировала требования о явке в отдел и активно уклонялась от встречи с сотрудниками службы, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о принудительном приводе должницы в отдел к судебному приставу-исполнителю.

Судебный пристав выехал по месту жительства амурчанки. Должница была обнаружена дома, однако ссылаясь на то, что ей необходимо привести себя в порядок вышла из помещения и скрылась. Впоследствии пристав нашел ее в помещении соседской бани и доставил в отдел судебных приставов по Бурейскому району.

В отношении должницы составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов). Материалы уголовного дела после утверждения обвинительного акта органами прокуратуры были переданы в суд. Также в суд были направлены материалы об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области.