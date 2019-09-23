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23сентября
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сегодня, 15:58 0

СМИ: Евгения Медведева уходит из большого спорта

СМИ: Евгения Медведева уходит из большого спорта
Фото: 53news.ru

В некоторых СМИ появилась информация, что Евгения Медведева покидает спорт и будет участвовать в ледовых театрализованных шоу. Слухи появились после того, как стало известно, что Медведева дала свое согласие на участие в главной роли новогоднего представления «Волшебник страны Оз».

Все фигуристы считают, что совмещать спорт и профессиональную работу в ледовых шоу невозможно. В мире спорта уход спортсмена в шоу-бизнес на пике карьеры не редкость.

В сентябре Евгения дала свое согласие Илье Авербуху на участие в его театрализованных шоу. С ним Евгения работает уже давно. Авербух несколько раз выступал в качестве хореографа олимпийской чемпионки, а короткую программу этого сезона поставил именно он.

Спортивное сотрудничество переросло в творческое: Илья уговорил Медведеву выступить в главной роли своего новогоднего представления «Волшебник страны Оз», где Женя исполнит Дороти.

Представления будут проходить в ледовом дворце ЦСКА весь декабрь и январь. При плотном графике выступлений у Евгении не останется времени на спорт. Своим согласием, по сути, Женя подтвердила, что уходит из спорта, сообщает Versiya.info.

По мнению издания, эта новость порадует многих конкуренток, особенно Загитову и Трусову.

Случаи ухода из большого спорта во время головокружительного успеха не редкость. Окончить спортивную карьеру проще, когда имя находится на слуху у миллионов поклонников. Именно громкое имя гарантирует высокие гонорары и интерес продюсеров к фигуристам.

Многие звезды фигурного катания уходили сразу после успеха на Олимпиаде.Так, к примеру, пара олимпийских чемпионов Бережная – Сихарулидзе покинули большой спорт сразу же после победы в 2002. Благодаря этому их карьера в шоу-бизнесе сложилась успешно. Несколько лет гастролей с шоу «Stars on Ice» по США, участие в программе «Звезды на льду» на Первом канале, а после этого оба спортсмена ушли в политику.

СМИ считают, что Медведева решила не дожидаться провала в большом спорте и уйти на пике. Сама Медведева пока никак не отреагировала на информацию о своем уходе.

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#спорт

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