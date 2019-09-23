Завершается уборка ранних зерновых в Приамурье

Уборка ранних зерновых в Амурской области сейчас находится на завершающем этапе. Аграрии убрали около 200 тысяч гектаров полей, намолотив с них более 300 тысяч тонн урожая. За день сельхозработники убирают около 3 тысяч гектаров полей. С одного гектара они получают почти 18 центнеров зерна.

Уборка ячменя завершилась в Бурейском, Ивановском и Шимановском районах. Из них большую площадь убрали аграрии Ивановского района – около 3,4 тысячи гектаров ячменных полей. С них намолотили около 7,5 тысячи тонн урожая. Уборка ячменя завершается в Константиновском и Октябрьском районах, где работы выполнены на 99 %. Всего ячмень убрали более чем с 31,5 тысячи гектаров полей, получив около 52,5 тонны зерна.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, пшеницу полностью убрали с полей Бурейского и Мазановского районов. В первом намолотили более 17,5 тысячи тонн пшеничного зерна с более чем 2 тысяч гектаров полей. Во втором лидирующем по сбору пшеницы районе получили 152 тонны урожая с 215 гектаров земли. От этих районов немного отстают Тамбовский и Серышевский, где план выполнен на 98 %. В общей сложности аграрии убрали около 134 тысяч гектаров пшеничных полей, получив с них более 205,5 тысячи тонн урожая.

Уборка овса завершилась только в Мазановском районе. Здесь овес убрали с около 300 гектаров полей, с которых намолотили 935 тонн зерна. Убирать овес заканчивают в Серышевском и Ромненском районах, где выполнили более 95 % от плана. Всего в регионе убрали эту раннюю зерновую культуру с более чем 27 тысяч гектаров полей, с которых намолотили более 30 тысяч тонн зерна.

Тритикале убрали во всех 5 районах Амурской области. Здесь обработали более 1 тысячи гектаров, с которых намолотили около 2 тысяч тонн урожая.

В этом году было засеяно 1 миллион 280 тысяч гектаров амурских полей. Это такая же площадь посевов, что и в прошлом году. В этом году валовый сбор зерновых будет в объеме 440 тысяч тонн, сои – 1 242 тысячи тонн.

Ежегодно Приамурье занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции. В области сосредоточено более 62 % всех посевных площадей в ДФО и более 32 % производимой сельхозпродукции. Также регион является лидером по производству сои во всей стране. В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции.

Губернатор Приамурья Василий Орлов в своем докладе при подведении итогов работы за год отметил, что объем производства в хозяйствах региона составил 44,5 миллиарда рублей. Он поставил задачу перед амурскими аграриями модернизировать сельхозпроизводства.

Правительство области планирует предоставить государственную поддержку в приобретении ежегодно 500 тракторов и 350 зерноуборочных комбайнов.

В планах к 2021 году увеличить производство зерновых и сои в 1,5 раза за счет нормативного внесения удобрений, работ по известкованию почв и применению средств защиты растений.