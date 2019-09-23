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23сентября
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сегодня, 15:49 3

В Приамурье из-за жалоб в сфере ЖКХ создадут рейтинг управляющих компаний

В Приамурье из-за жалоб в сфере ЖКХ создадут рейтинг управляющих компаний
Фото: Амур.инфо

В Амурской области создадут рейтинг управляющих компаний. Такое поручение дал губернатор Василий Орлов руководителю государственной жилищной инспекции области Сергею Молину на заседании правительства. Глава региона отметил, что от амурчан поступают жалобы.

Этот вопрос Василий Орлов поднял прежде чем преступить к повестке заседания.

«Хочу обратить внимание, во многих муниципальных районах Амурской области стартовал отопительный сезон, но от жителей поступают жалобы, которые в большинстве своем касаются работы управляющих компаний. Я считаю, что нужно создать рейтинг управляющих компаний, чтобы он был полноценным, для граждан разместить на сайте правительства или министерства и постоянно обновлять. Предлагаю взять эту работу на личный контроль», – сказал Василий Орлов.

Дать предложения по реализации поручения жилищная инспекция должна до 15 октября.

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#ЖКХ #областная власть

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Комментарии
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  • Терраформер

    Терраформер
    2 часа назад



    но от жителей поступают жалобы, которые в большинстве своем касаются работы управляющих компаний.



    АКС копают - рейтинг выставляем управляйкам. Это вообще как? Управляйки то причём?

    Они за городские сети не отвечают. Задвижки на тепло открыть по подвалам непроблема.

    в себе косяки ищите. а от ваших рейтингов - ни холодно, ни жарко.

    не нравится у одной управляйки - собираем подписи - чешем в другую.

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад



    не нравится у одной управляйки - собираем подписи - чешем в другую.



    Так чтобы почесать в другую УК, надо знать, кто из них лучше...

  • Myxira

    Myxira
    36 минут назад

    V.M.



    не нравится у одной управляйки - собираем подписи - чешем в другую.



    Так чтобы почесать в другую УК, надо знать, кто из них лучше...



    Аха: сседи ушли от Евросервиса. Все честные накопления собственников управляйка зажала - в счет погашения долгов неплательщиков. Собирались судиться, результата не знаю пока...

    Нельзя просто так взять и уйти от Тарана...

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