В Приамурье из-за жалоб в сфере ЖКХ создадут рейтинг управляющих компаний

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В Амурской области создадут рейтинг управляющих компаний. Такое поручение дал губернатор Василий Орлов руководителю государственной жилищной инспекции области Сергею Молину на заседании правительства. Глава региона отметил, что от амурчан поступают жалобы.

Этот вопрос Василий Орлов поднял прежде чем преступить к повестке заседания.

«Хочу обратить внимание, во многих муниципальных районах Амурской области стартовал отопительный сезон, но от жителей поступают жалобы, которые в большинстве своем касаются работы управляющих компаний. Я считаю, что нужно создать рейтинг управляющих компаний, чтобы он был полноценным, для граждан разместить на сайте правительства или министерства и постоянно обновлять. Предлагаю взять эту работу на личный контроль», – сказал Василий Орлов.

Дать предложения по реализации поручения жилищная инспекция должна до 15 октября.