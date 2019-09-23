Амурские лесхозы получат два бульдозера и семь грузовиков для тушения пожаров

В рамках дополнительного финансирования по национальному проекту «Экология» федеральной программы «Сохранения лесов» министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области выделено более 41 миллиона рублей. На эти средства приобретут два бульдозера «Четра» и семь грузовых автомобилей ГАЗ «Чайка Сервис».

Технику будут использовать для тушения лесных пожаров. Новые машины пополнят автопарк Свободненского, Тындинского, Архаринского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Магдачинского, Норского и Шимановского лесхозов.

В настоящее время стартовал аукцион подачи заявок для поставщиков лесопожарной техники. Уже начали поступать заявки. Ориентировочно договоры должны заключить до конца октября.

Приамурье впервые участвует национальном проекте «Экология», на реализацию мероприятий которого на 2019–2021 годы было выделено 500 миллионов 497 тысяч рублей. В этом году из федерального бюджета поступило 168 миллионов 439,7 тысячи рублей. На оснащение специализированных учреждений 10 единицами лесопожарной и 51 единицей лесохозяйственной техники и оборудования затрачено 99 миллионов 552,9 тысячи рублей. Кроме того, 68 миллионов 886,8 тысячи рублей затрачено на увеличение площади лесовосстановления и формирование запаса лесных семян для лесовосстановления, информирует пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.