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23сентября
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В Приамурье школьники прыгнули с высоты 800 метров (фото)

В Приамурье школьники прыгнули с высоты 800 метров (фото)

Представители военно-патриотических клубов Амурской области, а также кадеты Амурского кадетского корпуса проверили себя на прочность в рамках «Юнармейского десанта». Это состязание военно-патриотической направленности, в программу которого включены прыжки с парашютом.

В минувшие выходные впервые под куполом парашюта на высоте 800 метров оказались 45 школьников из городов Благовещенск, Райчихинск и Белогорск, а также сел Тамбовка, Среднебелое и Новоалексеевка. Предварительно ребята прошли медицинский осмотр, по итогам которого все участники были допущены до совершения прыжков.

Помимо этого школьников ждали и другие испытания: стрельба, метание гранаты, пересечение «зараженной» местности в противогазах, эвакуация раненого и оказание ему помощи, бег с препятствиями.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, по итогам соревновательного дня бронзовым призером стал ВПК «Зенит» (Белогорск), второе место завоевали воспитанники Амурского кадетского корпуса. А безоговорочными лидерами признаны участники ВПК «Сокол» (Тамбовка).

«"Юнармейский десант" проводится в Амурской области не в первый раз. Данное мероприятие организовывается регулярно с 2012 года, – прокомментировал председатель амурского отделения ДОСААФ России Александр Боржко. – Соревнования формируют боевой дух, чувство товарищества, стремление к победе, а главное, что ребята готовятся в службе в Вооруженных силах РФ».

Приамурье – единственный регион на Дальнем Востоке и в Сибири, где профессиональные инструкторы работают с детьми в возрасте 14-18 лет на безвозмездной основе. Такие занятия стали возможны благодаря соглашению между Амурским региональным отделением ДОСААФ России и министерством образования и науки Амурской области.

Готовят юных амурчан в летчики и парашютисты в рамках военно-патриотического воспитания жителей Приамурья. В этом году начальную летную подготовку получат 26 детей, а прыгать с парашютами научатся 230 ребят. Занятия проводятся для учащихся школ и колледжей. Подать заявку на обучение может любой желающий при письменном согласии родителей или опекунов.

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

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#военные #школа

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