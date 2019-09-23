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23сентября
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сегодня, 15:02 0

В Благовещенске устроят концерт в помощь юным Болотиной и Савченко

В Благовещенске устроят концерт в помощь юным Болотиной и Савченко
Фото: Амур.инфо

В конце сентября в Благовещенске состоится благотворительный концерт. Средства от его сборов пойдут на лечение двух детей – 8-летней Александры Болотиной и 4-месячного Марка Савченко.

В концерте примут участие коллективы Центра эстетического воспитания детей (ЦЭВД). Выступление пройдет в ЦЭВД 29 сентября, начало – в 15:00. Цена билета составляет 250 рублей, заказ билетов можно сделать по телефону 52-62-52. Телефон для справок: 8-929-491-14-07.

Организаторы отмечают, что зрителям стоит сохранять свои билеты, чтобы также принять участие в розыгрыше призов.

Как сообщало Амур.инфо, у Александры Болотиной – диагноз, связанный с онкологией, у Марка Савченко – синдром Тричера Коллинза.

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#дети #здоровье #концерты #культура #помощь

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