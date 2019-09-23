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23сентября
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сегодня, 14:36 0

Официальный курс юаня опустился до 9 рублей

Официальный курс юаня опустился до 9 рублей
Фото: pixabay.com

Курс китайской валюты падает к доллару на фоне торговой войны между Китаем и США. Официальный курс китайского юаня 23 сентября опустился до 9,0400 рублей.

Об этом со ссылкой на Народный банк Китая сообщает Biang.ru.

Официальный курс китайской валюты колебался около отметки в 9 рублей всю прошлую неделю, начиная с 16 сентября. В тот день он составил 9,0397 рублей за 1 юань. При этом 12 сентября, в последний рабочий день до праздника Середины осени, курс юаня к рублю составлял 9,2074 рублей.

Как поясняют аналитики, Китай ослабил курс юаня по отношению к основным валютам в связи с торговыми трениями между КНР и США. Это привело также к падению юаня по отношению к евро.

Как сообщает Народный банк Китая, 23 сентября официальный курс доллара составил 7,0734 юаней, а курс евро – 7,8030 юаней. 20 сентября курс юаня к доллару составлял 7,0730, а курс юаня к евро – 7,8236 юаней.

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#Китай #торговля #финансы #экономика

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