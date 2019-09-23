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23сентября
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сегодня, 16:20 6

До конца осени в Благовещенске потратят 19 миллионов на подсветку трех зданий (фото)

До конца осени в Благовещенске потратят 19 миллионов на подсветку трех зданий (фото)
Фото: admblag.ru

В Благовещенске продолжаются работы по освещению городских архитектурных объектов. В текущем году планируется установить художественную подсветку еще на трех зданиях.

Специалисты уже приступили к прокладке кабелей на гимназии № 1 по улице Калинина, 13.

На фасаде гимназии со стороны улиц Ленина и Калинина будет установлено 98 светодиодных светильников.

На объекте с 4 сентября работает подрядная организация ООО «Система», которая уже приступила к монтажным работам на фасаде. Закончить монтаж должны к 5 октября.

На очереди историческое здание Алексеевской гимназии на Горького, 153, где оборудованием подсветки займется ООО «Камила», которая имеет лицензию на проведение работ на исторических памятниках, поскольку здание учебного заведения является памятником архитектуры. Фасад здания гимназии украсят 160 светодиодных прожекторов.

В настоящее время организация закупает все необходимые материалы, и к концу сентября уже приступит непосредственно к работам.

До конца сентября будет объявлен аукцион на выполнение работ по художественной подсветке здания ОКЦ. Победившая организация начнет монтаж светового оборудования.

По всем трем объектам, которые специалисты должны сделать в текущем году, полностью выполнены необходимые проектно-изыскательские работы, составлены сметные расчеты, информирует пресс-служба городской администрации. Общая сумма затрат на подсветку зданий составляет 19 миллионов рублей. Эту сумму в качестве спонсорской помощи выделила Дальневосточная распределительная сетевая компания.

Кроме того, в рамках проведения работ по обустройству художественной подсветки зданий первоначально планировалось подсветить Дом губернатора в Городском парке и одну из его аллей. Но, после того как были подсчитаны все сметы, оставалось порядка 2 миллионов рублей. Поэтому эти средства, по согласованию с ДРСК, будут направлены на обустройство подсветки в сквере в районе пересечения улиц Зейская и Шевченко.

В июне трехъярусная подсветка украсила фасад одного из красивейших зданий Благовещенска – Центра эстетического воспитания детей. На освещение было направлено порядка 1,8 миллиона рублей из городского бюджета и около 800 тысяч — средства спонсоров.Также в новом свете предстало здание электроаппаратного завода.

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#история #культура #строительство

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Вы были в Надежде, детском центре реабилитации в Чудиновском переулке 10?!

    Там стеныне красили с советских времен, жалкое зрелище - а учреждение для детей!

    Зато на подсвечивание зданий - миллионы!

    Путлер и Медведеббельс устраивают показуху Китаю?

  • Мапа

    Мапа
    58 минут назад

    Дмитрий Русский

    Вы были в Надежде, детском центре реабилитации в Чудиновском переулке 10?! Там стеныне красили с советских времен, жалкое зрелище - а учреждение для детей! Зато на подсвечивание зданий - миллионы! Путлер и Медведеббельс устраивают показуху Китаю?



    +++

    Потемкины деревни рисуют, пытаясь удивить Китай. "Чем вы его удивите !?" Китайцы вместо обычной подсветки зданий уже видеопроекции на фасады выводят.

    Вместо этой показухи гонки вооружения освещения набережной лучше, к примеру, осветили полностью улицы города. Еще осталось много темных закоулков по Благовещенску :(

  • Рыыыж

    Рыыыж
    56 минут назад

    Здорово) нам эта подсветка так необходима!)

  • Belka_89

    Belka_89
    47 минут назад

    Класссно!

    Подсветка это реально красиво, будет как у китайцев в дружелюбном Хей-Хэ!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    44 минуты назад

    Баба Валя совсем с катушек съезжает...?

  • Хмык

    Хмык
    5 минут назад

    Интересно, за сколько денег Мелюков парк построил?

    Я конечно понимаю, что построить парк, это не лампочки в стены трех домов вкрутить, но тем не менее.

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