До конца осени в Благовещенске потратят 19 миллионов на подсветку трех зданий (фото)

В Благовещенске продолжаются работы по освещению городских архитектурных объектов. В текущем году планируется установить художественную подсветку еще на трех зданиях.

Специалисты уже приступили к прокладке кабелей на гимназии № 1 по улице Калинина, 13.

На фасаде гимназии со стороны улиц Ленина и Калинина будет установлено 98 светодиодных светильников.

На объекте с 4 сентября работает подрядная организация ООО «Система», которая уже приступила к монтажным работам на фасаде. Закончить монтаж должны к 5 октября.

На очереди историческое здание Алексеевской гимназии на Горького, 153, где оборудованием подсветки займется ООО «Камила», которая имеет лицензию на проведение работ на исторических памятниках, поскольку здание учебного заведения является памятником архитектуры. Фасад здания гимназии украсят 160 светодиодных прожекторов.

В настоящее время организация закупает все необходимые материалы, и к концу сентября уже приступит непосредственно к работам.

До конца сентября будет объявлен аукцион на выполнение работ по художественной подсветке здания ОКЦ. Победившая организация начнет монтаж светового оборудования.

По всем трем объектам, которые специалисты должны сделать в текущем году, полностью выполнены необходимые проектно-изыскательские работы, составлены сметные расчеты, информирует пресс-служба городской администрации. Общая сумма затрат на подсветку зданий составляет 19 миллионов рублей. Эту сумму в качестве спонсорской помощи выделила Дальневосточная распределительная сетевая компания.

Кроме того, в рамках проведения работ по обустройству художественной подсветки зданий первоначально планировалось подсветить Дом губернатора в Городском парке и одну из его аллей. Но, после того как были подсчитаны все сметы, оставалось порядка 2 миллионов рублей. Поэтому эти средства, по согласованию с ДРСК, будут направлены на обустройство подсветки в сквере в районе пересечения улиц Зейская и Шевченко.

В июне трехъярусная подсветка украсила фасад одного из красивейших зданий Благовещенска – Центра эстетического воспитания детей. На освещение было направлено порядка 1,8 миллиона рублей из городского бюджета и около 800 тысяч — средства спонсоров.Также в новом свете предстало здание электроаппаратного завода.