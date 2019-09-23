Это профанация: Василий Орлов прокомментировал прогноз прироста населения Приамурья за счет мигрантов

Фото: Правительство Амурской области

Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова представила на заседании правительства прогноз социально-экономического развития региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. В ходе доклада министр упомянула, что к 2022 году прогнозируется увеличение численности населения области за счет миграционного прироста до 798,9 тысячи человек.

«Численность населения к 2022 году мы фиксируем до 798, 9 тысячи человек. На сегодняшний день по итогам 2018 года миграционная убыль у нас составила 3,4 тысячи человек. При этом число граждан, прибывших на территорию Амурской области, уменьшилось на 174 человека, а число выбывших за пределы области увеличилось на 1 114 человек. С учетом прогноза мы планируем, что до 2022 года миграционный прирост составит 1,8 тысячи человек ежегодно, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов. При этом отмечаем, что текущие тенденции за первое полугодие подтверждают эти прогнозы: пока у нас ежемесячно идет миграционный прирост населения», – сказала Людмила Старкова.

Эти цифры заинтересовали губернатора Амурской области Василия Орлова и вызвали некоторые вопросы. В частности глава региона поинтересовался, кто делал прогноз и откуда такие цифры.

«Прогнозировало министерство экономического развития. На сегодняшний день мы посмотрели фактическую статистику за 2019 год, например, за июнь у нас прибыло в область 3 467 граждан, убыло – 901. То есть мы на протяжении всех этих 6 месяцев находимся в плюсе, пока до конца года у нас обратной тенденции не отмечается. Связано это с приростом рабочих на крупные стройки, которые здесь прописаны больше года. Они формируют у нас положительный миграционный прирост», – прокомментировала министр экономического развития и внешних связей региона.

«Это, конечно, профанация. Рано или поздно эти рабочие уедут, поэтому такие цифры надо очень аккуратно давать в эфир. Более того, сегодня известно, что более чем из 50 регионов по стране происходит отток населения, Амурская область не исключение. Я думаю, что нам в ближайшие годы темпы оттока населения остановить не удастся, по объективным причинам, не только в Амурской области, в целом по Дальнему Востоку», – считает Василий Орлов.

В итоге министерство пообещало проработать вопрос по статистике с Амурстатом и обратить внимание на данную категорию граждан.