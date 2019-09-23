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23сентября
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сегодня, 13:43 8

Это профанация: Василий Орлов прокомментировал прогноз прироста населения Приамурья за счет мигрантов

Это профанация: Василий Орлов прокомментировал прогноз прироста населения Приамурья за счет мигрантов
Фото: Правительство Амурской области

Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова представила на заседании правительства прогноз социально-экономического развития региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. В ходе доклада министр упомянула, что к 2022 году прогнозируется увеличение численности населения области за счет миграционного прироста до 798,9 тысячи человек.

«Численность населения к 2022 году мы фиксируем до 798, 9 тысячи человек. На сегодняшний день по итогам 2018 года миграционная убыль у нас составила 3,4 тысячи человек. При этом число граждан, прибывших на территорию Амурской области, уменьшилось на 174 человека, а число выбывших за пределы области увеличилось на 1 114 человек. С учетом прогноза мы планируем, что до 2022 года миграционный прирост составит 1,8 тысячи человек ежегодно, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов. При этом отмечаем, что текущие тенденции за первое полугодие подтверждают эти прогнозы: пока у нас ежемесячно идет миграционный прирост населения», – сказала Людмила Старкова.

Эти цифры заинтересовали губернатора Амурской области Василия Орлова и вызвали некоторые вопросы. В частности глава региона поинтересовался, кто делал прогноз и откуда такие цифры.

«Прогнозировало министерство экономического развития. На сегодняшний день мы посмотрели фактическую статистику за 2019 год, например, за июнь у нас прибыло в область 3 467 граждан, убыло – 901. То есть мы на протяжении всех этих 6 месяцев находимся в плюсе, пока до конца года у нас обратной тенденции не отмечается. Связано это с приростом рабочих на крупные стройки, которые здесь прописаны больше года. Они формируют у нас положительный миграционный прирост», – прокомментировала министр экономического развития и внешних связей региона.

«Это, конечно, профанация. Рано или поздно эти рабочие уедут, поэтому такие цифры надо очень аккуратно давать в эфир. Более того, сегодня известно, что более чем из 50 регионов по стране происходит отток населения, Амурская область не исключение. Я думаю, что нам в ближайшие годы темпы оттока населения остановить не удастся, по объективным причинам, не только в Амурской области, в целом по Дальнему Востоку», – считает Василий Орлов.

В итоге министерство пообещало проработать вопрос по статистике с Амурстатом и обратить внимание на данную категорию граждан.

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#жизнь #областная власть

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Статистика зарплат тоже интересная.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Это, конечно, профанация. Рано или поздно эти рабочие уедут, поэтому такие цифры надо очень аккуратно давать в эфир. Более того, сегодня известно, что более чем из 50 регионов по стране происходит отток населения, Амурская область не исключение.

    "Слова не мальчика, но мужа" (Пушкин "Борис Годунов")

  • antonsimakov

    antonsimakov
    1 час назад

    Зачет Василию Александровичу

  • Ольга1972

    Ольга1972
    44 минуты назад

    Молодец Орлов

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    10 минут назад

    Все верно, как можно нормально работать, если тебе в уши льют какую-то дичь.

    Какая бы ситуация плохой не была, нужна точная информация, чтобы принять соответствующие решения.

    Маленький шаг для губернатора и огромный для всего региона. Хотелось бы чтобы на этом не останавливался.

    За последние лет 10-12 местные чиновники раздували инфу о зарплатах, благосостоянии и прочих благах тем самым зарабатывая себе репутационные очки для карьерного роста.

    Это собственно способствовало увеличению значительной части бездельников, врунов, приспособленцев и родственников, до той поры, пока регион действительно не почувствовал кадровый голод.

    Проблема в том, что тот кто может работать в этом не заинтересован, тот кто хочет и способен - не проходит или не подходит исключительно по политическим и родственным интересам.

    Если сейчас изменений не будет, то будет еще более глубокое дно.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    6 минут назад

    Вспомнилась фраза из кинофильма:Такое ощущение,что когда вы говорите,вы бредите (с)

  • Альтер

    Альтер
    3 минуты назад

    Бред-это вполне определенная форма сознания

    Иногда, когда чиновники что то ляпают-лучше уж слушать БРЕД

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    21 секунда назад

    Они от сюда не уедут, часть останется тут. И это будут конечно же сливки общества те, которым дома ловить нечего, некоторые найдут себе применения в извозе, денег они уже сейчас не хило срубают для приобретения жилья. За забором, внутри территорий заводов останутся те, кто обслуживает предприятия. Остальные будут жить за периметром среди упырей, вурдалаков, насильников, пенсионеров, алкашей и прочей челяди.

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