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23сентября
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сегодня, 13:50 1

В Благовещенске будут судить горожанина, который сбывал через сеть, спрятанные разовые дозы наркотиков

В Благовещенске будут судить горожанина, который сбывал через сеть, спрятанные разовые дозы наркотиков
Фото: pixabay.com

До 20 лет лишения свободы грозит жителю Благовещенска, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Обвинительное заключение уже утверждено прокурором Амурской области Русланом Медведевым и направлено в суд.

Мужчину обвиняют в совершении двух преступлений по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет» и двух преступлений, предусмотренных статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере.

Следствие установило, что 27-летний житель Благовещенска дважды с целью сбыта приобретал крупные партии (7,62 грамма и 39,53 грамма) синтетического наркотического средства – производное - N – метилэфедрона (PVP). Разовые дозы наркотиков он прятал в разных местах и сообщал о них покупателям по интернету.

Часть наркотиков он хранил для личного потребления.

18 января 2019 в 16 часа в автомобиле Toyota Funcargo он перевозил наркотики домой с тем, чтобы в дальнейшем их продать. В этот момент его и задержали сотрудники УФСБ России по Амурской области, а перевозимые наркотические средства изъяли.

В отношении благовещенца было возбуждено уголовное дело, которое расследовал следователь СО УФСБ России по Амурской области. В отношении мужчины избрана мера пресечения – заключение под стражу.

20 сентября прокуратура Амурской области уголовное дело направила в Благовещенский городской суд. В соответствии с УК РФ за совершение этих преступлений ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает областная прокуратура.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    а в Китае бы казнили.

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