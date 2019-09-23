Циолковскому – 58: космический город отпраздновал день рождения

Жители Циолковского отпраздновали 58 день рождения космического города. Сегодня здесь проживает более 6,5 тысячи человек. Городской праздник отметили под девизом "Циолковский – город будущего!". В этот день здесь организовали разнообразные акции, концерты и развлечения.

Празднование сопровождалось культурным событиями. В городе проходили выставки изобразительного искусства, конкурс букетов и поделок народных умельцев, различные мастер-классы.

Желающие приняли участие в "Кроссе Нации 2019".

Под занавес праздника жители города получили грамоты и благодарственные письма от губернатора Амурской области Василия Орлова и главы ЗАТО Циолковский. Сергей Левицкий наградил победителей городских конкурсов "Голос Вселенной", "А у нас во дворе...", "Космическая минутка".

За пять минут до праздничного салюта глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий и директор филиала ФГУП "ЦЭНКИ" Роман Бобков поднялись на сцену для совместного поздравления.

"Наш город растёт и развивается вместе с космодромом. Циолковский – это город будущего, наших детей и внуков! С днем рождения, Циолковский!", – прозвучало со сцены. После этого над праздничной площадкой взметнулись залпы салюта.

«Сегодня мы с радостью отмечаем, как возводятся новые дома со всеми видами благоустройства, детские сады, спортивные сооружения, продолжается работа по благоустройству дворовых территорий, ремонту дорог и уличного освещения. Идет процесс модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. Нас радуют положительные сдвиги в спорте, в работе с молодежью и культуре. Поздравляю всех тех, кто родился и вырос в Циолковском, всех тех, кто приехал сюда строить и развивать растущий город и космическую гавань России. Хочу выразить благодарность всем жителям за преданность своей малой Родине! Желаю вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях!», – поздравил жителей Циолковского глава города Сергей Левицкий.

«Циолковский – город с интересной, особенной историей. На протяжении своего существования он носил разные названия, но не переставал развиваться. На современном этапе город тесно связан с космодромом «Восточный» и имеет замечательные перспективы развития. Сегодня Циолковский – это комфортный для жизни город, который не перестает становиться лучше. Здесь функционирует бизнес, работает вся необходимая социальная инфраструктура. В городе возводится новое жилье и социальные объекты, реставрируются и открываются благоустроенные общественные пространства. Безусловно, успехи города в первую очередь состоят из успехов его жителей, которые любят и стараются менять в лучшую сторону свою малую родину. Ваши трудолюбие и преданность родному краю заслуживают слов благодарности и уважения!», – такие слова адресовал жителям города губернатор Приамурья Василий Орлов.