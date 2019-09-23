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23сентября
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сегодня, 12:55 10

Еще в 75 многоэтажек Благовещенска вернулась горячая вода

В Благовещенске завершились работы по замене запорной арматуры в районе улиц Зейская – Пушкина и Зейская – Лазо. Теплотрассу включили 23 сентября в 10:20. Горячее водоснабжение возобновилось в 75 многоквартирных домах.

Как рассказали в «Амурских коммунальных системах», новые задвижки помогут подавать тепло жителям, получающим его от котельной 74 квартала, даже в случае функционального отказа на тепловых сетях.

Тем временем, специалисты АКС продолжают работы по восстановлению горячего водоснабжения в домах горожан. Сейчас они работают по адресу: улица Горького, 264.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    а когда осчастливите квартал Пушкина Фрунзе Лазо Краснофлотская? мы тоже хотим горячую воду

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Вы, АИ, специально это сделали? Сначала про 3 дома написали, а потом о 75.

  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    2 часа назад

    Интересно,а когда микрорайон подключат в реальности? обещали 25.09, но проезжая мимо разрытых окопов, уверенность в счастливом дне исчезает

  • kabanishka

    kabanishka
    2 часа назад

    Партизанская 22/2 не вернулась(

  • Маркиз

    Маркиз
    1 час назад

    Театральная - Красноармейская днем теплая,ночью можно помыться

  • Николай К.

    Николай К.
    1 час назад

    Теплотрассу включили 23 сентября в 10:20. Горячее водоснабжение возобновилось в 75 многоквартирных домах.

    Опять враньё от АКС и мэра. С трубы котельной даже дым не идет. А в домах ГВС.

  • Маркиз

    Маркиз
    1 час назад

    Где горячая вода? когда перестанем мерзнуть в квартирах? Что то не бросились включать отопление.

  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад

    Татьяна0303003

    Интересно,а когда микрорайон подключат в реальности? обещали 25.09, но проезжая мимо разрытых окопов, уверенность в счастливом дне исчезает



    обещали, значит подключат .... в следующем году.

    а пока.....

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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Нам это сообщили, чтобы мы все открыли краны с горячей водой и намотали счетчики? Воды горячей нет на Пушкина!!!

  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Нам это сообщили, чтобы мы все открыли краны с горячей водой и намотали счетчики? Воды горячей нет на Пушкина!!!



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