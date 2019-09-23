Еще в 75 многоэтажек Благовещенска вернулась горячая вода

В Благовещенске завершились работы по замене запорной арматуры в районе улиц Зейская – Пушкина и Зейская – Лазо. Теплотрассу включили 23 сентября в 10:20. Горячее водоснабжение возобновилось в 75 многоквартирных домах.

Как рассказали в «Амурских коммунальных системах», новые задвижки помогут подавать тепло жителям, получающим его от котельной 74 квартала, даже в случае функционального отказа на тепловых сетях.

Тем временем, специалисты АКС продолжают работы по восстановлению горячего водоснабжения в домах горожан. Сейчас они работают по адресу: улица Горького, 264.