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23сентября
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сегодня, 12:31 2

Выдающимся фактам и персоналиям, связанным с Амурской областью, посвятили сайт

Выдающимся фактам и персоналиям, связанным с Амурской областью, посвятили сайт
Фото: скриншот сайта

В интернете появился сайт «Самая-самая Амурская область» (www.samaya-amurskaya.ru). Он посвящен фактам и персоналиям, связанным с регионом и имеющим значение в масштабах России и мира.

Вся информация разделена на 7 блоков-карт: «Наука», «Авиация, космос и военное дело», «Археология и палеонтология», «Спорт», «Искусство», «Медицина» и «Природа».​ Гости ресурса могут получать сведения, нажимая на высвечивающиеся населенные пункты.

Как говорится в сообщении команды проекта, он стал продолжением популярной в областном центре семейной краеведческой игры «Самый-самый Благовещенск», был реализован на средства Фонда президентских грантов. Отмечается, что главный партнер и опора в создании информационного ресурса – Государственный архив Амурской области. В создании «Самой-самой Амурской области» приняли участие 106 специалистов и организаций. На карту также вошли работы, которые победили в областном конкурсе среди школьников и их семей.

«Эта карта – "лицо" области, – говорит автор и руководитель проекта Яна Стародуб-Афанасьева, – а информация, которая там представлена, будет полезна и детям, и взрослым – и жителям области, и ее гостям. На амурской земле происходили уникальные события, здесь рождались люди с мировыми именами и достижениями мирового класса, о 99 % которых амурчане, к сожалению, даже не подозревают. Эти факты не просто имеют право – они обязаны стать визитной карточкой Амурской области, их должен знать каждый уважающий себя амурчанин. Отсюда возникает особенное – трепетное – отношение к родной земле и осознание того, что великое – не "где-то там", а совсем рядом. Точнее, прямо здесь». ​

На сегодняшний день «Самая-самая Амурская область» содержит 100 уникальных фактов, но на этой цифре команда проекта не останавливается. Люди продолжают поисковую работу в музеях, архивах и частных коллекциях сразу нескольких российских городов. Карта будет дополняться, и принять участие в этом процессе может любой желающий, написав на электронный адрес samyi_samyi_blg@mail.ru.

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#интернет

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Комментарии
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  • kabanishka

    kabanishka
    2 часа назад

    Партизанская 22/2 не вернулась(

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    kabanishka, у меня тоже такое настроение.

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