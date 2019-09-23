Прирост за счет мигрантов: впервые с начала 90-х годов в Амурской области увеличилось население

В Амурской области увеличилась численность населения. По данным Амурстата на 1 августа 2019 года, в Приамурье зафиксировано 793,2 тысячи человек. Амурчан стало на 9 человек больше или на 0,04 %. Последний раз прирост населения в Амурстате фиксировали в начале 90-х годов. При этом в 2018 году за 7 месяцев сокращение населения составило 2,4 тысячи человек или 0,3 %.

Последние данные по демографии содержатся в докладе «Социально-экономическое положение Амурской области. Январь – август 2019 года». В Амурстате пояснили, что прирост связан с миграцией. Строители, работающие на площадках, где реализуются крупные инвестпроекты, оформляют временную регистрацию и на период ее действия учитываются в качестве населения Амурской области.

С января 2019 года в Приамурье прибыло 18 157 человек. При этом покинули регион 16 075 амурчан. Миграционный прирост за 7 месяцев 2019 года составил 2 082 человека. Для сравнения: за тот же период 2018 года миграционная убыль оставила 1 109 человек.

При этом показатели естественного движения населения – пессимистичны. Число родившихся, по сравнению с тем же периодом прошлого года, снизилось на 612 человек, а число умерших выросло на 186.

За январь – июль 2019 года в Амурской области родилось 4 525 человек (январь-июль 2018 года – 5 137 ). Умерших – 6 598 (январь-июль 2018 года – 6 412). Естественная убыль населения составила 2 073 человека. В январе-июле 2018 года число умерших превышало число родившихся на 1 275 человек.

Чаще всего, по информации Амурстата, амурчане умирали от болезней системы кровообращения. Смертей в результате таких диагнозов в 2019 году было 2 560 (январь-июль 2018 года – 2 229). На втором месте – летальность от новообразований – 1 094 случая (январь-июль 2018 – 963). Выросло и число умерших от внешних причин – ДТП, отравлений алкоголем, самоубийств, убийств и других. По таким причинам умерло – 904 человека (январь-июль 2018 года – 826).

Миграционный прирост населения произошел за счет международной миграции. Прибывших зарегистрировано – 3 758 человек. Это более чем в 2 раза больше, чем годом ранее (1514). Из стран СНГ приехали 2 474 гражданина, из стран дальнего зарубежья – 1 284.

Что касается миграции в пределах России, то специалисты наблюдают убыль населения на 669 человек. Из других регионов страны в Приамурье прибыло 14 399 человек. При этом выбыло – 15 068. В январе-июле 2018 года прибывших было больше – 15 277. Выбывших тоже больше – 16 440.

По данным общих итогов миграции населения на территории Амурской области за январь – июнь 2019 года, миграционный прирост наблюдается в Благовещенском районе (+510), в основном за счет Чигирей (+393), в Благовещенске (+683), в Свободном (+808), в Тынде (+111), в Шимановске (+128), в Циолковском (+272), в Зее (+95). По городам миграционная убыль наблюдается: в Белогорске (– 26) и в Райчихинске (– 54).