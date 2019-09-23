В Белогорске открыли новый спортивный комплекс

В Белогорской школе № 10 открыли новый спортивный комплекс.Здесь можно заниматься пятью игровыми видами спорта: футболом, хоккеем, волейболом, баскетболом и бадминтоном. Для легкоатлетов оборудованы беговые дорожки.

Церемонию открытия спорткомплекса сделали торжественной и праздничной. Ее участниками стали более полутысячи человек. Среди них министр спорта Амурской области Юрий Кретов, глава Белогорска Станислав Мелюков, председатель горсовета Виктория Гратий, депутаты белогорского горсовета, подрядчики, спортивная общественность, школьники и их родители.

«Сегодня у нас замечательный праздник. Губернатор Амурской области Василий Орлов делает все для того, чтобы в области как можно больше строилось таких спортивных объектов открытого типа, чтобы было больше возможностей профессионально заниматься спортом и не только у молодежи, но и у различных слоев населения. От всей души поздравляю белогорцев с этим праздников и хочу поблагодарить всех, кто принял непосредственное участие в создании этого спорткомплекса – главу Белогорска Станислава Мелюкова, компанию подрядчиков и всех, кто был задействован в строительстве. Это действительно классное сооружение, и оно самое первое в Амурской области. Мы должны этим гордится и, конечно же, беречь», – отметил министр спорта.

Юрий Кретов подарил школе сетку с десятью волейбольными и баскетбольными мячами, столько же футбольных мячей подарил глава Белогорска Станислав Мелюков.

«Вместе мы вдохнули жизнь в этот микрорайон тем, что построили здесь этот замечательный спорткомплекс, – поприветствовал горожан глава Белогорска. – Этот проект мы сделали в 2011 году, но, к сожалению, не было возможности воплотить его в жизнь. Благодаря губернатору Василию Орлову и министерству спорта у нас все это получилось. В этот спорткомплекс вложено 43 миллиона рублей. Проект предполагал одну часть, но мы с директором школы № 10 решили за городской бюджет сделать еще 3 площадки: баскетбольную, волейбольную и для бадминтона. Поручение директору – спорткомплекс должен быть все время занят, чтобы здесь занимались дети, чтобы здесь были и взрослые. Спорткомплекс не должен закрываться, он должен работать постоянно».

В массовой постановке открытия спорткомплекса приняли участие более 300 школьников. На новом поле с искусственным покрытием дети показали композиции с флагами и огромными разноцветными мячами. Юные футболисты провели отработали приемы на новых футбольных воротах. Почетное право забить гол предоставили воспитаннику единственной в Амурской области специализированной школы футбола «Белогорец», ученику школы № 10 Антону Рукману.

Свой первый забег на беговых дорожках на дистанцию в 60 метров выполнили ученицы школы. За приз директора школы Елены Пахоменко поборолись три спортсменки-десятиклассницы. С результатом 8,5 секунды победила Кристина Кравчук, она получила от директора приз – наушники.

«Занимаюсь легкой атлетикой три года, люблю бег, ― поделилась эмоциями победительница эстафеты. – На самом деле мы даже не могли представить, что здесь у нас будет такой масштабный стадион, что появится столько спортивных площадок для разных видов спорта. Мне на новом стадионе здорово заниматься легкой атлетикой. Такая красота мотивирует!»

Спортивный комплекс в школе №10 построили по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» и проекту «Единой России» «Детский спорт», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.