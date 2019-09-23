В Благовещенске наказали сотрудников Пенсионного фонда за недостоверные сведения о доходах

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В Амурской области двух сотрудников управления ПФР привлекли к дисциплинарной ответственности. Они предоставили недостоверные сведения о своих доходах, полученных от продажи своих автомобилей.

Это выяснилось во время прокурорской проверки. Надзорный орган проверял как сотрудники управления ПФР в Благовещенске исполняют свои обязанности, запреты, ограничения, предусмотренные законодательством в сфере противодействия коррупции.

По факту нарушения со стороны двух сотрудников ведомства прокурор города внес представление начальнику УПФР по городу Благовещенску, по результатам рассмотрения которого два сотрудника были привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению нарушений закона, сообщает прокуратура Амурской области.