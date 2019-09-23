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23сентября
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В Амурской области руководителя дорожной организации оштрафовали за последствия наводнения

В Амурской области руководителя дорожной организации оштрафовали за последствия наводнения
Фото: amur.info

В Амурской области по требованию прокурора Мазановского района руководство дорожной организации отремонтировало дороги и мосты, пострадавшие от наводнения. Директора общества с ограниченной ответственностью еще и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Как установила прокурорская проверка, во время наводнения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения «Введеновка–Февральск-Экимчан» и «Новокиевский Увал–Серышево» в нескольких местах размыто гравийное покрытие. Вода обрушила мосты и подъезды к ним. Автомобильное сообщение было прервано.

«В создавшейся ситуации администрацией ООО "Мазановское дорожное управление" в нарушение законодательства своевременно не приняты меры по обеспечению готовности сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, по восстановлению автомобильного движения по дорогам, что влекло существенное нарушение прав граждан, в том числе на медицинское обеспечение, подвоз продуктов питания, воды, в населенные пункты, оказавшиеся в зоне чрезвычайной ситуации», – сообщает прокуратура Амурской области.

В отношении директора «Мазановского дорожного управления» было возбуждено дело об администативном правонарушении по части 2 статьи 20.6 КоАП «Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций». Мировой суд удовлетворил требования прокурора. 20 сентября директор ООО «Мазановское дорожное управление» был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Постановление мирового судьи в законную силу не вступило.

В настоящее время нарушения устранены – ремонтные работы выполнены.

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#закон #наводнение #строительство #суды

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    22 минуты назад

    Так всего 10 тыщ заплатит, а если б направил силы и средства, то об'ем расходов был на нулей на шесть больше, при чем результат был бы тот же, дороги были бы размыты.

    Так что дешевле штраф заплатить.

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