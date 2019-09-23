В Свободном девочка, перебегая дорогу, ударилась о маршрутный автобус (фото, видео)

Фото: instagram.com/svbnews

22 сентября около 19:00 в Свободном произошло ДТП, в котором пострадала девочка-пешеход. Второй участник происшествия – маршрутный автобус.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, водитель, управляя автомобилем ГАЗ, допустил наезд на девочку 2010 года рождения.

«По предварительной информации, девочка выбежала на проезжую часть. Во избежание наезда водитель резко повернул руль налево. Несовершеннолетняя, продолжая перебегать проезжую часть, ударилась о транспортное средство», – сообщили в ведомстве.

Пострадавшую доставили в больницу с ушибами и ссадинами. В связи с произошедшим полиция проводит административное расследование.

Видео: instagram.com/svbnews