Жителям трех благовещенских многоэтажек вернули горячую воду

В Благовещенске коммунальщики завершили восстановительные работы на двух участках теплосети. Жители двух домов по улице Островского и одного дома по улице Ленина теперь с горячим водоснабжением.

После гидравлических испытаний в подвале жилого дома, расположенного по улице Островского, 12, произошел порыв на тепловых сетях. В результате чего от горячего водоснабжения были отключены дома № 4 и 12 по улице Островского.

Кроме этого, в пятницу, 20 сентября, специалисты АКС приступили к работам по улице Ленина, 113. На данном участке заменили трубопровод, в воскресенье горячее водоснабжение по указанному адресу восстановили.

Работы по замене запорной арматуры в районе Зейской – Пушкина и Зейской – Лазо продолжаются. Новые задвижки помогут подавать тепло жителям, получающим его от котельной 74 квартала, даже в случае функционального отказа на тепловых сетях. В планах завершить работы к 24 сентября, сообщает пресс-служба АКС.