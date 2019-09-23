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23сентября
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сегодня, 11:42 5

Жителям трех благовещенских многоэтажек вернули горячую воду

Жителям трех благовещенских многоэтажек вернули горячую воду
Фото: novorosinform.org

В Благовещенске коммунальщики завершили восстановительные работы на двух участках теплосети. Жители двух домов по улице Островского и одного дома по улице Ленина теперь с горячим водоснабжением.

После гидравлических испытаний в подвале жилого дома, расположенного по улице Островского, 12, произошел порыв на тепловых сетях. В результате чего от горячего водоснабжения были отключены дома № 4 и 12 по улице Островского.

Кроме этого, в пятницу, 20 сентября, специалисты АКС приступили к работам по улице Ленина, 113. На данном участке заменили трубопровод, в воскресенье горячее водоснабжение по указанному адресу восстановили.

Работы по замене запорной арматуры в районе Зейской – Пушкина и Зейской – Лазо продолжаются. Новые задвижки помогут подавать тепло жителям, получающим его от котельной 74 квартала, даже в случае функционального отказа на тепловых сетях. В планах завершить работы к 24 сентября, сообщает пресс-служба АКС.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    47 минут назад

    Когда уже будет горячая вода Краснофлотская - Пушкина????

  • Терраформер

    Терраформер
    46 минут назад

    А по Трудовой и далее ЧЁ? Ни ответа, ни привета и никто не чешется (кроме жителей).

    к весне то хоть найдут?

  • Нега

    Нега
    27 минут назад

    Т.е. в районе Зейской - Пушкина теперь всегда будет горячая вода?? И больше этот район никогда не попадёт в график отключений?? Ибо можно менять ТЭЦ на котельную и обратно???

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    19 минут назад

    Самое интересное, Калита взяла под личный контроль, информированность населения и бла-бла-бла. Кому-то стало яснее? Кто-то получил информацию почему нет горячей воды? При таких массовых авариях нужно публиковать списки домов с указанием причины и сроков восстановления. Или страшно?

  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад

    Мартовская Зима

    Кому-то стало яснее? Кто-то получил информацию почему нет горячей воды?



    А что тут неясного?



    АКС и управляйки просохатили время и деньги, а теперь пытаются наверстать упущенное.



    ГВС нет именно по этой причине.



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