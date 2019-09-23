В Благовещенске женщина-водитель сбила ребенка и уехала

В Благовещенске автомобилистка сбила девочку. При этом ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. Водитель скрылась с места происшествия, но ее нашли.

Это произошло в пятницу, 20 сентября, в 14:23 на перекрестке Игнатьевского шоссе и Василенко. Как сообщают в отделе ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, наезд на пешехода произошел в тот момент, когда водитель Mazda Demio поворачивала направо.

Девочка-пешеход получила травмы. Женщина-водитель 1976 года рождения скрылась с места ДТП, но ее нашли. «Одна из самых серьезных ошибок, которую может совершить участник дорожно-транспортного происшествия – поддаться панике и скрыться с места происшествия. В этом случае сотрудники Госавтоинспекции примут меры к розыску транспортного средства и водителя, причастного к совершению происшествия. Госавтоинспекция напоминает, что оставление места ДТП для водителя грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо административным арестом на срок до 15 суток», – напоминают в ГИБДД.

В тот же день, 20 сентября, в Благовещенске случилась еще одна авария. На этот раз тоже пострадал ребенок. В 17:41 возле дома № 150 по улице Мухина столкнулись Mitsubishi Lancer и Toyota Corolla Spasio. Помощь медиков потребовалась семилетнему пассажиру «тойоты».