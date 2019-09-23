Амурчане стали призерами всероссийского турнира по вольной борьбе

Фото: amurobl.ru

14-15 сентября в Южно-Сахалинске прошел открытый всероссийский турнир по вольной борьбе. Участие в нем приняли и спортсмены из Амурской области, став призерами соревнований.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, успех праздновали борцы из Тынды. Григорий Марчуков занял 1-е место, Рустам Акрамов и Антон Никитин – третьи места.

Ранее, в августе этого года, борцы из Тынды показали себя на международном турнире в Израиле. Там проходил учебно-тренировочный сбор спортсменов из России, Израиля и США. По итогам соревнований золотые медали завоевали борцы Григорий Марчуков, Игорь Зарницын и Рустам Акрамов, серебряную – Богдан Рзаев, бронза была у Антона Никитина, Ярослава Коротченко и Данилы Танчука. Четыре золотых медали завоевали участники из Израиля и один спортсмен из США.