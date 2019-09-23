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23сентября
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сегодня, 11:21 0

СМИ: власти Китая уничтожают мечети и минареты

СМИ: власти Китая уничтожают мечети и минареты
Фото: islam.ru

Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР. Об этом сообщает британская газета Independent.

В частности, согласно изданию, взорваны купола и минареты в деревне около города Линься, который называют «маленькой Меккой Китая», поскольку там проживает самая многочисленная мусульманская народность Китая – хуэй. Кроме того, пишет газета, власти закрыли три мечети в провинции Юньнань, а по всей стране запретили использование арабской письменности, сообщает EurAsia Daily.

В августе 2018 года представители управления ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили «объективные данные» о том, что в исправительных лагерях Синьцзяня якобы «могут противозаконно содержаться» до миллиона уйгуров. В ответ 16 августа в Китае была опубликована Белая книга по профессиональному образованию и подготовке в Синьцзяне. Ее выпустила пресс-канцелярия госсовета КНР. В Белой книге говорится, что Синьцзян является ключевым полем битвы в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Китае.

В Белой книге также говорится, что были достигнуты важные поэтапные успехи в борьбе с терроризмом и против радикализации.

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#Китай #происшествия #религия

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