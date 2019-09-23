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В Благовещенске две девочки сидели на крыше 14-этажки и болтали ногами (фото)

В Благовещенске две девочки сидели на крыше 14-этажки и болтали ногами (фото)
Фото: Владислав Пасютин

В редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска, работающий в микрорайоне. В воскресенье, 22 сентября, он увидел, что на крыше 14-этажного дома, расположенного на Игнатьевском шоссе, 9, сидели две девочки примерно 10 лет и болтали ногами.

«Этот дом такой «криминальный», так скажем. Там люди падали с балконов и с крыши. А сейчас я увидел еще детей. Увидел сначала двоих, а потом еще маленькая подбежала лет 5. Всякое может случиться, не дай бог», – рассказал житель Благовещенска Владислав.

Фото: Владислав Пасютин

Благовещенец считает, что жителям дома надо принять меры и закрыть вход на крышу от детей.

«Как-то дети пробрались туда. Видимо, старший дома плохо закрывает дверь. Должен старший дома смотреть за этим. Ключи, допустим, доверенным лицам можно передать, чтобы на случай ремонтных работ были ключи. Надо обратиться к жильцам, чтобы они пересмотрели ситуацию по входу на крышу и обратились к старшему дома», – сообщил очевидец.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области порекомендовали жителям региона, которые видят детей в опасных ситуациях, сразу обращаться в полицию. По данному случаю правоохранительные органы проведут проверку на основании публикации в СМИ.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    41 минута назад

    Опасно...

    Видимо, старший дома плохо закрывает дверь.

    Редкая практика когда ключи есть у жильцов или у старшего по дому. В основном это халатность управляющих компаний и их работников.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 минуты назад

    А Владислав, что нибудь еще сделал, кроме того, что снял видео и отправил на АИ? Скажем, пулей пробежал в соседний дом, поднялся на крышу и прогнал девочек, побеседовал с их родителями...

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