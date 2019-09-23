В рейтинге регионов по росту зарплат Амурская область оказалась ближе к концу списка

В первом полугодии 2019 года во всех регионах страны выросла номинальная заработная плата, в том числе и в Амурской области. Однако, судя по открытым данным, Приамурье уступает большинству территорий и оказалось только на 69 месте.

Рейтинг регионов по динамике зарплаты был составлен на основании расчетов агентства РИА Рейтинг по данным Росстата. В опубликованных данных указано, что в Амурской области рост среднемесячной зарплаты в первом полугодии составил 5,3 %. Таким образом, среднемесячная заработная плата в регионе составила за этот период 39 510 рублей.

В целом по стране среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей. По данным исследования, в первой половине 2019 года среднемесячная заработная плата наиболее существенно выросла в Костромской области – на 14,7% и в Туве – на 12,4%.

Еще в пяти регионах средние заработные платы увеличились на 9% и более: Магаданская область (+11,6%), Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.

В целом темпы роста заработных плат опередили общероссийские в 31 регионе. При этом, как свидетельствуют данные исследования, почти во всех субъектах федерации зарплата росла каждый месяц по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как показывают данные исследования, по итогам первой половины 2019 года меньше всего зарплата выросла в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,3%) и в Петербурге (на 3,2%).

При этом средняя зарплата там по-прежнему существенно выше средней по России. Для сравнения, средняя месячная зарплата в Костромской области, которая вырвалась в лидеры роста, составляет 26,9 тысячи рублей, а в ЯНАО – 90,37 тысячи.

В исследовании учитывался не только темп роста зарплаты, но и то, сколько товаров и услуг на нее можно приобрести. Сравнительная покупательная способность заработной платы рассчитывалась как отношение зарплаты после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах. В среднем по России на зарплату можно купить 2,53 фиксированных набора. В Амурской области этот показатель чуть меньше –2,43, сообщают РИА Новости.