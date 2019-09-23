Благовещенский «сценарист ДТП» будет трудиться на исправительных работах

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины. Он признан виновным в совершении мошенничества в сфере страхования – занимался инсценировкой ДТП.

В январе 2017 года в Благовещенске знакомые договорились совершить ДТП, чтобы получить деньги от страховой компании. При этом в подставной аварии использовался автомобиль, чей владелец не знал о преступных намерениях организаторов преступления.

По разработанному мошенниками сценарию, Toyota Prius при движении задним ходом на улице Зейская врезался в Toyota Cresta. Злоумышленники вызвали автоинспекторов. При оформлении происшествия участники аварии сообщили полицейским заведомо ложные сведения. Виновником ДТП был признан водитель «приуса».

Страховая компания выплатила владельцу «кресты» 167 920 рублей. «Таким образом, злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана относительно наступления страхового случая, похитили денежные средства, принадлежащие страховой компании, тем самым причинив ущерб на указанную сумму», – сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В октябре 2018 года владелец «кресты» пошел под суд. Ему назначили судебный штраф. Второго участника преступления – в момент подставного ДТП он управлял «приусом» – судили в 2019-м. На суде он полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и назначил ему наказание в виде исправительных работ на один год. Из зарплаты осужденного удержат 5 % в доход государства.

Что касается страховой компании, то суд прекратил производство по гражданскому иску в связи с полным возмещением ущерба.