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23сентября
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сегодня, 10:52 2

Благовещенские фанаты Ольги Бузовой приготовили ей сюрприз

Благовещенские фанаты Ольги Бузовой приготовили ей сюрприз

Благовещенский фан-клуб готовится встречать Ольгу Бузову в аэропорту, поддерживать её на концерте, а после надеется попасть в гримерку звезды. Для этого поклонники нарисовали плакаты, сделали одинаковые футболки с изображением артистки и репетируют танец. Выступление Ольги Бузовой в Благовещенске пройдет 26 сентября в «Гранд Арене» торгово-развлекательного центра «Острова».

Фан-клуб Ольги Бузовой в Благовещенске насчитывает около 30 человек. Его руководитель студент третьего курса Амурского колледжа культуры и искусства, будущий хореограф Иван Юдин, который также представляется как Иван Бузов, дал интервью корреспонденту АльфаТВ.

Концерт Ольги Бузовой в Благовещенске пройдет на этой неделе, 26 сентября. Цена билетов от 1800 до 2500 рублей. Это будет второе выступление звезды в амурской столице.

Как уже сообщало Амур.инфо, впервые Ольга Бузова дала концерт в Благовещенске 27 февраля 2018 года в большом зале ОКЦ. Услышать её вживую пришел полный зал зрителей. А после концерта состоялась встреча Ольги Бузовой с поклонниками.

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#Амурская осень #Дальний Восток #ТВ #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Ричард Клиффов

    Ричард Клиффов
    1 час назад

    груша для битья никак не успокоится

  • Цунай

    Цунай
    46 минут назад

    Сказочный...

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