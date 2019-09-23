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23сентября
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сегодня, 10:40 0

Жена Олега Газманова шокировала пользователей Сети фотографиями без макияжа

Жена Олега Газманова шокировала пользователей Сети фотографиями без макияжа
Фото: https://www.instagram.com/marinagazmanova/

В Инстаграме распространяются фотографии 50-летней Марины, жены Олега Газманова без макияжа. Женщина выложила снимки, на которых она позирует с мужем на камеру в лесу.

«Запахло осенним супом из влажной листвы, грибов, горьких трав и немного красной рябины. Земля мягкая и влажная, идёшь, и кроссовок передаёт всей ступне, что ступаешь на перину из травы, мха и сосновых иголок. Первыми пожелтели берёзы и непонятно откуда взявшиеся деревья грецких орехов. Сегодня безветрие и предчувствие дождя. Осень ступает стремительно. Надо успеть насытиться вкусными запахами и сочными красками», – подписала фото Марина Муравьева-Газманова.

Пользователи Интернета отметили, что в свои 50 лет Марина выглядит лучше, чем многие женщины в 30.

«Очень красивая!», «Прекрасно!», «Любуюсь», «В 50 выглядите на 25, здорово!», «Чем старше, тем красивее», «Натуральность всем к лицу, и вы, Мариночка, не исключение», – высказались в комментариях пользователи Инстаграма.

Но не все оценили внешний вид жены Газманова. Некоторые посчитали, что Марина на снимках выглядит ужасно и похожа на манекена.

«Жуткое фото, подумала, что манекен с пластиковым лицом в лесу для фото зачем-то поставили. Не лицо, а маска странного цвета. Пардон, врать не привыкла. Фотография страшная», «Фу, ужасные фото» – написали другие подписчики Марины.

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#шоу-бизнес

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