Стюардесса по имени Анна: приятнее, когда мужчины не навязываются

Кто хоть раз летал на самолете, видел красавиц-бортпроводниц, которые ослепляют своей улыбкой. У них есть ответ на любой вопрос, они всегда сохраняют спокойствие и помогают в любых ситуациях. Мы поговорили с амурчанкой Анной Безъязыковой, которая отказалась от карьеры психолога в пользу профессии бортпроводник. Что важнее при отборе (знание английского или внешность), как часто летают бортпроводники, где обучают этой профессии и как часто заигрывают пассажиры – читайте в сегодняшнем интервью.

– Расскажи, как пришла в эту сферу, ведь изначально ты получила диплом психолога?

– Профессия бортпроводник мне нравилась с детства. Когда в детстве летала на самолетах и смотрела на стюардесс, то они мне казались такими идеальными внешне, всегда улыбались. Мне хотелось также. Тогда я думала, что они просто ходят красиво по самолету и больше ничего не делают (смеется). Всерьез я никогда не задумывалась стать бортпроводником, да и считала, что это нереально. В эту профессию пришла случайно. Получилось так, что закончила БГПУ, забрала диплом и на следующий день уехала жить в Китай. Там пробыла два месяца и поняла, что жизнь в Поднебесной – не мой вариант, вернулась в Благовещенск. И в один день моя мама случайно узнала, что во Владивостоке проходит набор в авиационный учебный центр при авиакомпании «Аврора» на бортпроводников. Я сразу поняла, что хочу там учиться. Подала анкету и мне сказали пройти врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК) и от этого уже отталкиваться. Потому что если ты не проходишь ВЛЭК, то путь в авиацию тебе закрыт. Прошла комиссию без проблем, можно даже в космос пробоваться. Несколько месяцев ждала, когда наберется группа. Перед самим обучением, уже во Владивостоке, мне нужно было пройти психолога и сдать английский язык. Экзамен по английскому был сложный. Мы и разговорный английский сдавали, и аудио, и тест.

– То есть обучение ты проходила во Владивостоке?

– Да. Вообще есть два пути, как попасть в гражданскую авиацию. Первый – учиться бесплатно от авиакомпании, перед этим подписываешь контракт, по которому нужно отработать на компанию оговоренное количество времени. Второй – отучиться платно, получить свидетельство бортпроводника и пойти в любую авиакомпанию. Обучение длится 3,5 месяца. Я выбрала второй путь.

– Всего 3,5 месяца, так быстро?

– Там очень большой объем информации выдают за такой период времени. Мне даже в какой-то момент показалось, что в институте столько не учила в течение четырех лет. Было достаточно сложно все уместить в голове. Например, мы изучали три предмета, а потом сдавали по ним промежуточные экзамены. Потом опять три предмета, и снова промежуточные экзамены. А в конце итоговый экзамен, он похож на ГОСЫ. У нас было 20 билетов, в каждом по 5 вопросов. Я вызубрила все 100 вопросов. Но тут, в отличии от универа, четко понимала, для чего мне это надо. Списать было нереально. После обучения пришла работать в авиакомпанию «Аврора». Пока я до сих пор на испытательном сроке и летаю только по России, но в будущем смогу выйти и на международный уровень.

– На что смотрят в первую очередь на отборе: на знание языков или на внешность?

– С уверенностью сказать не могу, что важнее. Нужны и знания языков, и внешность. На самом собеседовании смотрят твой внешний вид, опрятность, улыбку. Не зря говорят, что бортпроводник – лицо авиакомпании. Конечно, все руководители отдают предпочтение худым и симпатичным девушкам. Смотрят на рост, он должен быть таким, чтобы ты могла дотянуться до багажной полки. То есть рост должен быть от 160 до 170 сантиметров. Смотрят на размер одежды, 46-48 – это самый большой размер. Не берут тех, у кого есть татуировки. Ну и смотрят на образование: оно должно быть среднее, либо высшее. У меня плюсом сыграло то, что есть диплом психолога, то есть не зря я отучилась. Ну и конечно же английский, без него никуда. Вообще найти человека, который будет идеальным бортпроводником – сложно.

– С твоей внешностью все понятно, 100 % попадание. А как у тебя с языками?

– Вообще у меня был нормальный уровень. Экзамен для поступления на учебу сдала хорошо, я собою довольна. Когда уже приступили к обучению, у нас преподавался также авиационный английский. Других языков я не знаю.

– Ну а если ты работаешь только на рейсах по России, английский тоже необходим?

– Ты не можешь работать только на рейсах по России. По крайней мере, в нашей авиакомпании так. Только на испытательном сроке мы летаем по России, а потом переходим и на международные рейсы в том числе. То есть либо летаешь везде, либо не летаешь вообще.

– А какие-то еще навыки нужны?

– Еще не работая, я понимала, что эта профессия мне подойдет. Я всегда чувствовала, что это мое. Нужен определенный тип темперамента, потому что это нелегко, даже в эмоциональном плане бывает сложно. Например, нам всегда нужно улыбаться и сохранять спокойствие. И не важно, какое у тебя настроение, что ты чувствуешь и какая ситуация за бортом. Ты всегда спокоен и улыбаешься. Еще нужно быть всегда вежливыми, неважно, хамит тебе пассажир специально или происходит какая-то внештатная ситуация. Ты все равно улыбаешься и отвечаешь доброжелательно.

– Ну а рейсы-то хоть не каждый день?

– У меня рейсы шесть дней в неделю. Иногда бывает пять дней, но очень редко. Чаще всего летаю на разворотных рейсах, то есть мы прилетаем, провожаем пассажиров, проверяем на забытые вещи салон, принимаем новых пассажиров и улетаем обратно. Есть эстафетные рейсы, это когда длительность рейса в одну сторону превышает пять часов. В этом случае экипаж остается в городе прилета на один или несколько дней.

– А правда, что бортпроводники постоянно возят с собой и теплую, и легкую одежду?

– Затрудняюсь ответить, скажу за себя, что я так не делаю. Всегда смотрю план и погоду в городе, в котором буду находиться. С собой баулы не таскаем.

– А любимое направление есть?

– Нет. Работа, она и есть работа, я все направления люблю.

– Каждый третий боится летать на самолете, что делать в ситуации, если человек боится?

– Да, многие боятся перелетов. Многие крестятся перед взлетом, другие пьют таблетки, пока что прям истеричных пассажиров не было. Но на учебе нас учили, как вести себя в таких ситуациях, поэтому я готова!

– Ну а пассажиры мужского пола заигрывают?

–Были ситуации, что и номер телефона просили, и прохода не давали, и приходили к нам на кухню, выпрашивали контакты. Но мне намного приятнее, когда мужчины просто говорят комплименты, а не навязываются. Я серьезно все эти заигрывания не воспринимаю.

– А что касается внешнего вида, следят?

– Да, у нас проверяют прически, какого цвета ногти и макияж. Когда мы приходим на брифинг перед рейсом, осматривают твою опрятность, прическу, которая должна быть идеальной. Лак на ногтях всегда должен быть нюд, ногти короткие. Макияж всегда легкий дневной, на губах блеск или бежевая помада, не более.

– А как часто видишься с родными? И как с личной жизнью?

– Так как я уже переехала во Владивосток из-за работы, встречи с родными проходят редко, хоть и живем относительно недалеко. Про личную жизнь… Ну, практически все, кто работает в авиакомпании длительное время, уже имеют свою семью, детей. Видимо, все получается. У меня, честно говоря, пока времени на отношения нет. Возможно, я просто еще не вошла в ритм и мне нужно научиться выделять время на личное.

– Случались опасные ситуации?

– Пока что за всю мою непродолжительную карьеру опасных ситуаций не было и, надеюсь, не будет. Все всегда идет по плану, все знают, что делать. Даже в случае ЧС, чего, надеюсь, не будет, но тем не менее, у нас есть инструкция, как себя вести. Пассажиров мы никогда не обманываем, всегда говорим правду сразу.

– Не страшно летать, особенно после последних трагедий и экстренных посадок самолета?

– На самом деле это всегда первый вопрос ото всех, кто узнает, кем я работаю. Но отвечу честно, мне вообще не страшно. И никогда не было. Опять же, возможно, что не было особо опасных ситуаций, поэтому спокойна. Многие наслушаются информации про трагедии, начинают бояться. Моя мама, например, стала к моей работе с большей тревожностью относиться. Я верю, что все будет хорошо.