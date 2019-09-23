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23сентября
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С места пожара в Свободном госпитализировали мужчину

С места пожара в Свободном госпитализировали мужчину
Фото: Амур.инфо

Ночью 22 сентября в Свободном был пожар в жилом доме. Пострадал один человек – его госпитализировали с места происшествия.

Сообщение о пожаре в Свободном поступило в 01:15 22 сентября. Произошло возгорание в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома по улице Литвиновская. Через 6 минут огнеборцы Свободненского гарнизона, в составе 8 человек и 2 единиц техники, прибыли на место. Во время разведки звеном газодымозащитной службы был обнаружен и спасен мужчина 1979 года рождения. С отравлением угарным газом его доставили в Свободненскую городскую больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Открытое горение было ликвидировано в течение 6 минут, пожарные отстояли кладовые. Выяснилось, что в подвальном помещении горел мусор. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#пожары #происшествия #Свободный

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