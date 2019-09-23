В Амурской области на ферме обнаружили огромную партию поддельного алкоголя

В Амурской области полицейские вместе с сотрудниками УФСБ России пресекли незаконную деятельность в сфере оборота алкогольной продукции. В одном из сел Ивановского района на территории животноводческого комплекса обнаружили 17 коробок с поллитровыми бутылками водки.

На каждой была этикетка с названием известной марки водки. Кроме того, обнаружили 217 коробок с пустыми бутылками с аналогичными этикетками, пластиковую емкость с кранами объемом 1 000 литров, канистры со спиртосодержащей жидкостью, а также укупорочную фурнитуру для бутылок.

Согласно заключению эксперта, в бутылках содержится спиртосодержащая жидкость. Доля этилового спирта в жидкости не соответствует ГОСТу.

Кроме того, здесь же находился автомобиль, в котором обнаружено более 600 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью объемом 5 литров, на которых наклеены этикетки с названием «Спирт этиловый». Транспортное средство с содержимым также изъято. Общий объем изъятой спиртосодержащей жидкости составил более 3 000 литров.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, по факту незаконного оборота алкогольной продукции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.