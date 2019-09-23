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23сентября
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сегодня, 10:19 5

В Амурской области на ферме обнаружили огромную партию поддельного алкоголя

В Амурской области на ферме обнаружили огромную партию поддельного алкоголя
Фото: pixabay.com

В Амурской области полицейские вместе с сотрудниками УФСБ России пресекли незаконную деятельность в сфере оборота алкогольной продукции. В одном из сел Ивановского района на территории животноводческого комплекса обнаружили 17 коробок с поллитровыми бутылками водки.

На каждой была этикетка с названием известной марки водки. Кроме того, обнаружили 217 коробок с пустыми бутылками с аналогичными этикетками, пластиковую емкость с кранами объемом 1 000 литров, канистры со спиртосодержащей жидкостью, а также укупорочную фурнитуру для бутылок.

Согласно заключению эксперта, в бутылках содержится спиртосодержащая жидкость. Доля этилового спирта в жидкости не соответствует ГОСТу.

Кроме того, здесь же находился автомобиль, в котором обнаружено более 600 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью объемом 5 литров, на которых наклеены этикетки с названием «Спирт этиловый». Транспортное средство с содержимым также изъято. Общий объем изъятой спиртосодержащей жидкости составил более 3 000 литров.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, по факту незаконного оборота алкогольной продукции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ. Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Ричард Клиффов

    Ричард Клиффов
    1 час назад

    свиней от чумы решили спасать

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Ну а что теперь делать людям, на животноводчиских комплексах, когда всех хрюшек изъяли и уничтожили! Вот и ищут альтернативные пути! )))))

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    этот спиртец не на средства выделенного министерством "гранта" приобретён? Вот смеху то будет.

  • Хмык 57

    Хмык 57
    1 час назад

    По-любому кто-то "стукнул",кому "не було нОлито".-обиделся.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Хмык 57По-любому кто-то "стукнул",кому "не було нОлито".-обиделся.


    или траванулся сурогатом

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