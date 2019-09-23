В Благовещенске водитель «Лэнд Крузера» устроил ДТП с пострадавшими и сбежал (видео)

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21 сентября в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшими. Водитель, который устроил эту аварию, покинул место происшествия, и теперь его ищет полиция.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, данное ДТП случилось поздно вечером – в 23:49 в районе дома № 141 по улице Зейской. Неустановленный водитель, управляя машиной Toyota Land Cruiser Prado без государственных регистрационных знаков, при повороте налево на регулируемом перекрестке не пропустил автомобиль Mazda Demio. Той легковушкой управлял водитель 1974 года рождения.

В результате столкновения авто пострадали водитель Mazda и два его пассажира, оба – 1990 годов рождения. Водитель Land Cruiser оставил свой транспорт на месте аварии, а сам ретировался.

Полиция устанавливает все обстоятельства данного происшествия. Очевидцев (свидетелей) ДТП или самого водителя-виновника просят обратиться в отдел ГИБДД по Благовещенску. Сделать это можно по телефону 42-52-62.