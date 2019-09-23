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В Константиновском районе на ходу загорелся автомобиль (видео)

В Константиновском районе на ходу загорелся автомобиль (видео)
Фото: Скриншот видео

В субботу, 21 сентября в селе Золотоножка Константиновского района загорелся автомобиль во время движения. Предварительно, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.

Точную причину сейчас устанавливают специалисты. Происшествие обошлось без пострадавших.

«На место выезжал инспектор госпожнадзора Константиновского района. На момент его прибытия на месте хозяина авто не оказалось. Машина стояла обгоревшая, был обнаружен государственный номер автомобиля, сделан запрос по поиску хозяина. Вероятно, в пути следования возникли проблемы, связанные с работой двигателя, с электропроводкой», – пояснили в амурском МЧС.

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#пожары #происшествия #транспорт

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