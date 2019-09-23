Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:51 10

В Инстаграме накинулись на юзера, запечатлевшего грубое нарушение ПДД в Благовещенске (видео)

В Инстаграме накинулись на юзера, запечатлевшего грубое нарушение ПДД в Благовещенске (видео)
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик skaner28 опубликовал видео от одного из подписчиков, снятое в Благовещенске, в районе пересечения улиц Калинина и Заводская. Ролик запечатлел грубое нарушение ПДД – водитель легковушки (как отмечается, это было такси) повернул налево через «двойную сплошную».

Многие пользователи Инстаграма, ознакомившиеся с видео, встали на сторону водителя легковушки: «Что за народ пошел. Везде, (…), этими камерами снимают, стучат», «Камеру в (…) засунь, сними, а мы посмотрим, что там», «Это (…) [плохая] черта, кидать такие видосы. За собой надо следить», «Мама не учила разве, что стучать нехорошо», «Стукач», «Кому и чем ты помог этим видео? Для чего и для кого ты его заснял? Это даже не тянет на плюсик в карму».

Впрочем, были и те, кто встал на сторону пользователя, снявшего видео: «А сколько аварий из-за таких вот торопыг, и правильно делают, что снимают, если бы ездили аккуратней, да без нарушений, то и аварий меньше было бы».

Просмотров всего: 1417

#интернет #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

В Благовещенске наказали сотрудников Пенсионного фонда за недостоверные сведения о доходах
Происшествия

В Свободном девочка, перебегая дорогу, ударилась о маршрутный автобус (фото, видео)
Происшествия

СМИ: власти Китая уничтожают мечети и минареты
Общество 2

В Благовещенске две девочки сидели на крыше 14-этажки и болтали ногами (фото)
Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Единственный способ снизить количество хамов на дорогах (и, соответственно, количество их защитников-комментаторов - по сути таких же хамов) - это оснастить каждый перекрёсток камерами. Когда КАЖДОЕ нарушение будет фиксироваться и в соответствии с законом караться, только тогда будут подвижки в общественном сознании насчёт того, что правила - одни для всех и эти правила нужно соблюдать.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    В дополнение к этому надо поощрять "стукачество", сообщил (отправил видео с регика) о нарушении ПДД, получил 20% от штрафа. Ну и штрафы конечно должны начинаться от 5000 руб., а не этот смех.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    oenesterov

    В дополнение к этому надо поощрять "стукачество"



    Если власть сама будет называть сообщение о нарушении законодательства "стукачеством", то ничего хорошего из этого не получится!



    А ведь это может спасти чью-нибудь жизнь!



  • Хмык 57

    Хмык 57
    1 час назад

    Oldlord

    oenesterov

    В дополнение к этому надо поощрять "стукачество"



    Если власть сама будет называть сообщение о нарушении законодательства "стукачеством", то ничего хорошего из этого не получится!

    А ведь это может спасти чью-нибудь жизнь!



    В 37 тоже Сталина спасали(его жизнь).

    Полстраны пересажало друг друга.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Хмык 57

    Oldlord

    oenesterov

    В дополнение к этому надо поощрять "стукачество"



    Если власть сама будет называть сообщение о нарушении законодательства "стукачеством", то ничего хорошего из этого не получится!

    А ведь это может спасти чью-нибудь жизнь!



    В 37 тоже Сталина спасали(его жизнь).

    Полстраны пересажало друг друга.



    да, да, да... Мы Исаича читали. В 37-м же всех расстреляли, что сажать некого было.



  • Хмык 57

    Хмык 57
    1 час назад

    oenesterov

    Хмык 57

    Oldlord

    oenesterov

    В дополнение к этому надо поощрять "стукачество"



    Если власть сама будет называть сообщение о нарушении законодательства "стукачеством", то ничего хорошего из этого не получится!

    А ведь это может спасти чью-нибудь жизнь!



    В 37 тоже Сталина спасали(его жизнь).

    Полстраны пересажало друг друга.



    да, да, да... Мы Исаича читали. В 37-м же всех расстреляли, что сажать некого было.



    Исаич конечно лжец,Чеужтам.Андреич один свет в оконце.

  • Терраформер

    Терраформер
    1 час назад

    Всё правильно сделал. Раньше за пересечение 2й сплошной вообще некисло так впаивали.

    Так что жёлтенький ещо легко отделается штрафом.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    kidman

    Единственный способ снизить количество хамов на дорогах (и, соответственно, количество их защитников-комментаторов - по сути таких же хамов) - это оснастить каждый перекрёсток камерами. Когда КАЖДОЕ нарушение будет фиксироваться и в соответствии с законом караться, только тогда будут подвижки в общественном сознании насчёт того, что правила - одни для всех и эти правила нужно соблюдать.



    +++++++++++++++++

  • В мире животных

    В мире животных
    1 час назад

    Одна картинка про тех комментаторов

  • Хмык 57

    Хмык 57
    1 час назад

    В мире животных

    Одна картинка про тех комментаторов



    Читать и писать АУЕ не умеет в своей массе. Какие социальные сети и мусора?Умели бы -был бы постоянный треш и угар.

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь