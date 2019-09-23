В Инстаграме накинулись на юзера, запечатлевшего грубое нарушение ПДД в Благовещенске (видео)

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик skaner28 опубликовал видео от одного из подписчиков, снятое в Благовещенске, в районе пересечения улиц Калинина и Заводская. Ролик запечатлел грубое нарушение ПДД – водитель легковушки (как отмечается, это было такси) повернул налево через «двойную сплошную».

Многие пользователи Инстаграма, ознакомившиеся с видео, встали на сторону водителя легковушки: «Что за народ пошел. Везде, (…), этими камерами снимают, стучат», «Камеру в (…) засунь, сними, а мы посмотрим, что там», «Это (…) [плохая] черта, кидать такие видосы. За собой надо следить», «Мама не учила разве, что стучать нехорошо», «Стукач», «Кому и чем ты помог этим видео? Для чего и для кого ты его заснял? Это даже не тянет на плюсик в карму».

Впрочем, были и те, кто встал на сторону пользователя, снявшего видео: «А сколько аварий из-за таких вот торопыг, и правильно делают, что снимают, если бы ездили аккуратней, да без нарушений, то и аварий меньше было бы».