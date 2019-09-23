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23сентября
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Власти выделят средства на восстановление заповедников в Приамурье

Власти выделят средства на восстановление заповедников в Приамурье
Фото: reserves-park.ru

Правительство РФ выделит средства на восстановление подтопленных заповедников Приамурья в рамках реализации мероприятий по ликвидации последствий паводка в Амурской области и Хабаровском крае. Конкретную сумму определят позднее.

Минувшим летом в результате наводнения в Амурской области затопило заповедник Норский в Селемджинском районе. В Хабаровском крае практически вся территория заповедника Болоньский – больше 103 тысяч гектаров – оказалась в зоне паводка. Экологи опасаются за растения и животных, среди которых есть и краснокнижные.

По словам главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина, деньги будут выделяться в рамках мероприятий по восстановлению Амурского края, сообщают РИА Новости. Кобылкин отметил, что объем средств, который пойдет конкретно на эти цели, еще не определен. «Мы определимся сейчас, посмотрим», – добавил министр.

Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области и Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень воды достиг отметки 829 сантиметров при опасном для города уровне в 650 сантиметров.

В ЕАО из-за паводка 1,5 месяца не работал пограничный пункт пропуска через российско-китайскую границу. В регионе в зону наводнения попали десятки населенных пунктов. В Приамурье паводок подтопил свыше 250 тысяч гектаров сельхозугодий. Ущерб региону и местным жителям превысил 6 миллиардов рублей. Кроме того, паводок на реках отмечался и в Приморье после тайфунов, здесь вода уже спала.

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#наводнение #природа #российская власть

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