Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:35 0

Команда ДВОКУ победой открыла сезон «Ночной хоккейной лиги» Приамурья

Команда ДВОКУ победой открыла сезон «Ночной хоккейной лиги» Приамурья
Фото: pixabay.com

Команда по хоккею Дальневосточного высшего общевойскового командного училища успешно провела первый матч сезона стартовавшего регионального турнира «Ночной хоккейной лиги». Курсанты и офицеры училища в упорной борьбе выиграли у благовещенской команды «Ирбис» со счетом 4:3.

В стартовавшем сезоне принимают участие 17 коллективов, среди которых несколько новых команд. Команда ДВОКУ успешно выступает в лиге несколько лет. В прошлом году воинский коллектив занял второе место в одном из турниров на первенство города Благовещенска. Капитан команды – офицер училища Александр Метельцев.

Курсанты-дальневосточники регулярно участвуют и завоевывают призовые места в различных видах спорта регионального и федерального уровня, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Просмотров всего: 183

#военные #спорт

распечатать


Спорт

Амурчане стали призерами всероссийского турнира по вольной борьбе
Спорт

В Благовещенске на дистанции «Кросса наций» вышли около 2 500 человек (фото)
Спорт

Амурские дети-спортсмены просят помощи для поездки на соревнования в Башкортостан
Спорт 16

В Белогорске открыли спорткомплекс, где можно заниматься сразу пятью игровыми видами спорта
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь