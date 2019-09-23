Команда ДВОКУ победой открыла сезон «Ночной хоккейной лиги» Приамурья

Команда по хоккею Дальневосточного высшего общевойскового командного училища успешно провела первый матч сезона стартовавшего регионального турнира «Ночной хоккейной лиги». Курсанты и офицеры училища в упорной борьбе выиграли у благовещенской команды «Ирбис» со счетом 4:3.

В стартовавшем сезоне принимают участие 17 коллективов, среди которых несколько новых команд. Команда ДВОКУ успешно выступает в лиге несколько лет. В прошлом году воинский коллектив занял второе место в одном из турниров на первенство города Благовещенска. Капитан команды – офицер училища Александр Метельцев.

Курсанты-дальневосточники регулярно участвуют и завоевывают призовые места в различных видах спорта регионального и федерального уровня, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.