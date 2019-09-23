Отопительный сезон, Свободный, ДВОКУ, выплаты дольщикам: глава Приамурья подытожил неделю

Фото: instagram.com/va.orlov

22 сентября, в воскресенье, губернатор Амурской области Василий Орлов традиционно подвел итоги недели в своем Инстаграме.

Начал глава региона с темы отопительного периода, который стартовал в нескольких муниципальных образованиях Приамурья. К теплу уже подключены жилые дома и учреждения в Тынде, Шимановске, на территории Новокиевского сельсовета, в Тындинском, Селемджинском, Зейском, Свободненском, Сковородинском районах.

«На этой неделе прошло совещание под руководством президента по вопросам ликвидации паводков на Дальнем Востоке. По видеосвязи доложили Владимиру Путину о мерах, принимаемых для устранения разгула стихии. На данный момент уже более 15,5 тысячи подтопленцев получили материальную поддержку на общую сумму около 300 миллионов рублей из федерального бюджета», – написал Орлов.

Напомнил губернатор о визите в Свободный, где прошло ознакомление с тем, как идет строительство ряда учреждений. «В сроки укладываемся, уверен, строители сдадут все вовремя», – отметил он.

Еще одной темой «итогов» стало посещение полигона ДВОКУ, где на территории парка «Патриот» проходил первый военно-патриотический сбор. «Вручил школьникам, которые вступают в ряды юнармейцев, удостоверения. Погода нас немного подвела, но ребята проявили себя как настоящие бойцы, которых непогода не страшит», – пишет Василий Орлов.

Заключительной темой «итогов» стало завершение выплат всем обманутым дольщикам, которые обратились за материальной поддержкой в правительство Приамурья. Амурчанам, включенным в реестр, были произведены выплаты на общую сумму 379 миллионов рублей из областного бюджета, подчеркнул Орлов.