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Отопительный сезон, Свободный, ДВОКУ, выплаты дольщикам: глава Приамурья подытожил неделю

Отопительный сезон, Свободный, ДВОКУ, выплаты дольщикам: глава Приамурья подытожил неделю
Фото: instagram.com/va.orlov

22 сентября, в воскресенье, губернатор Амурской области Василий Орлов традиционно подвел итоги недели в своем Инстаграме.

Начал глава региона с темы отопительного периода, который стартовал в нескольких муниципальных образованиях Приамурья. К теплу уже подключены жилые дома и учреждения в Тынде, Шимановске, на территории Новокиевского сельсовета, в Тындинском, Селемджинском, Зейском, Свободненском, Сковородинском районах.

«На этой неделе прошло совещание под руководством президента по вопросам ликвидации паводков на Дальнем Востоке. По видеосвязи доложили Владимиру Путину о мерах, принимаемых для устранения разгула стихии. На данный момент уже более 15,5 тысячи подтопленцев получили материальную поддержку на общую сумму около 300 миллионов рублей из федерального бюджета», – написал Орлов.

Напомнил губернатор о визите в Свободный, где прошло ознакомление с тем, как идет строительство ряда учреждений. «В сроки укладываемся, уверен, строители сдадут все вовремя», – отметил он.

Еще одной темой «итогов» стало посещение полигона ДВОКУ, где на территории парка «Патриот» проходил первый военно-патриотический сбор. «Вручил школьникам, которые вступают в ряды юнармейцев, удостоверения. Погода нас немного подвела, но ребята проявили себя как настоящие бойцы, которых непогода не страшит», – пишет Василий Орлов.

Заключительной темой «итогов» стало завершение выплат всем обманутым дольщикам, которые обратились за материальной поддержкой в правительство Приамурья. Амурчанам, включенным в реестр, были произведены выплаты на общую сумму 379 миллионов рублей из областного бюджета, подчеркнул Орлов.

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    А еще - холод в квартирах благовещенцев, отсутствие горячей воды у половины, недоделанный ремонт дорог перед началом зимы.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Мартовская Зима

    А еще - холод в квартирах благовещенцев, отсутствие горячей воды у половины, недоделанный ремонт дорог перед началом зимы.



    до зимы еще месяц с лишним по календарю, а по факту все два



  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    oenesterov



    до зимы еще месяц с лишним по календарю, а по факту все два



    А если махануть в Тайланд, то и вовсе пофиг.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    oenesterov

    Мартовская Зима

    А еще - холод в квартирах благовещенцев, отсутствие горячей воды у половины, недоделанный ремонт дорог перед началом зимы.



    до зимы еще месяц с лишним по календарю, а по факту все два



    Думаешь, успеет?



  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Oldlord

    oenesterov

    Мартовская Зима

    А еще - холод в квартирах благовещенцев, отсутствие горячей воды у половины, недоделанный ремонт дорог перед началом зимы.



    до зимы еще месяц с лишним по календарю, а по факту все два



    Думаешь, успеет?



    А кто им помешает и в снег и в стужу асфальт укладывать? Как обычно все службы глаза закроют и не заметят таких нарушений. А по теплу и воде тоже месяц можно потерпеть?

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