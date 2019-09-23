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Местами пройдут слабые дожди: прогноз погоды в Приамурье на 23 сентября

Местами пройдут слабые дожди: прогноз погоды в Приамурье на 23 сентября
Фото: pixabay.com

23 сентября местами по южным и центральным районам Амурской области пройдет слабый дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2...7 метров в секунду, порывы ветра – 11...16 метров в секунду. Воздух прогреется до 13...18 градусов.

В северных районах региона ожидается переменная облачность, местами пройдут умеренные осадки – дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный со скоростью до 7 метров в секунду, порывы достигнут скорости 11...16 метров в секунду. Столбики термометров покажут 11...16 градусов со знаком плюс. Местами в осадках температура воздуха достигнет отметок 0...5 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

В Благовещенске без существенных осадков. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 2...7 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха – 16...18 градусов.

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