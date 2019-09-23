СМИ сообщили о планах использовать экранопланы при запусках с Восточного

В России разработан проект уникального экраноплана «космического назначения». В качестве поисково-спасательного средства при обеспечении пилотируемых запусков с космодрома Восточный может быть использован экраноплан «Чайка-2» (А-050-742D), проект которого представлен в 2019 году.

Об этом сообщило электронное издание «Армейский стандарт».

Принцип полета экранопланов у самой земли или водной поверхности основан на эффекте экранирования: набегающий поток воздуха создает повышенное давление под нижний плоскостью крыла. У таких летательных аппаратов меньше расход топлива, чем у обычных самолетов, больше грузоподъемность, они малозаметны, поскольку летят на предельно малых высотах, и нетребовательны к взлетной полосе. Взлетать и садиться экранопланы могут, используя и водную поверхность, и любую ровную площадку.

Как сообщает MK.ru, проект А-050-742D «Чайка-2» стал прорывным. Как рассказал представитель компании-разработчика Георгий Анцев, «этот экраноплан универсален по базированию: вода, необорудованное побережье, оборудованный аэродром». «Он может перелететь через горы, выйти на экран, сесть на аэродром. Может использоваться в Арктике», – сказал Георгий Анцев.

«Чайка-2» без проблем приземлится на небольшом аэродроме (второго класса) или на море, озеро, реку. Даже полутораметровая волна не препятствие для взлета или посадки, а при дрейфе – и двухметровая. Аппарат способен лететь как обычный самолет, то есть увеличив высоту полета, на расстояние до 3 000 метров, огибая препятствия.

Скорость у экрана сопоставима со скоростью турбовинтовых самолетов – до 400 километров в час. «Чайка-2» может перевозить грузы массой до 9 тонн на значительные расстояния, до 3 000 километров.

Помимо переброски десанта, оружия и боеприпасов, возможно и гражданское применение – несение патрульной службы, перевозка пассажиров, мониторинг экологической обстановки, а также «Чайка-2» может использоваться для оказания срочной медицинской помощи в отдаленных регионах.

Перспективное применение экраноплана – участие в обеспечении космических запусков с космодрома Восточный. Полеты пилотируемых космических аппаратов будут проходить в основном над водной поверхностью. «Чайка-2», для которой при взлете-посадке и полутораметровая волна не помеха, успешно справится с задачей аварийной эвакуации космонавтов в случае необходимости.