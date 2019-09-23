Гороскоп 23 сентября: Дев ждут сложности, а Ракам стоит сконцентрироваться

Восход Солнца: 06:16

Заход Солнца: 18:27

Солнце в Деве.

Овен. День благоприятен для путешествий, активного отдыха на лоне природы, общения с друзьями. Вероятно, неожиданное известие заставит Овнов пересмотреть планы на неделю. Сегодня следует проявлять великодушие и щедрость.

Телец. День может быть очень тяжелым. Новые мысли или действия, направленные на повышение благосостояния, могут быть перечеркнуты. Звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий. Вечером возможно плохое самочувствие.

Близнецы. Вероятно, сегодня в личных отношениях Вам следует придерживаться старых, проверенных способов. Звезды предостерегают от неожиданного известия, которое может создать препятствия в исполнении давнего желания.

Рак. Энергетически мощный день. Нужно быть очень осторожным и внимательным в делах: события могут пойти совсем не так, как Вы ожидаете. Лучше не планировать новых дел и избегать работы, требующей внимания и скрупулезного отношения.

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Лев. Звезды не рекомендуют полагаться на советы партнеров или ожидать помощи от родственников. Вероятно, сегодня вам придется сконцентрировать всю энергию для самозащиты или отстаивания своих принципов. Не исключена ссора из-за ревности или финансовых проблем.

Дева. День несет двойственную характеристику. Сегодня не следует рассчитывать на покровительство звезд. Вероятны сложности в отношениях с партнерами. Не слишком благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Новое знакомство окажет влияние на дальнейшую судьбу.

Весы. В отношениях с домочадцами назревает конфликтная ситуация, однако звезды рекомендуют проявить твердость в отстаивании своего мнения.

Скорпион. Неблагоприятный, опасный день. Постарайтесь избегать неосторожных высказываний, категоричных суждений, двусмысленных шуток.

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Стрелец. Хороший день для коллективной деятельности. Хотя не все сложится гладко, основные вопросы можно будет решить сегодня. Вечером используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь.

Козерог. Скорее всего Вам посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни. Твёрдость характера и некоторая безапелляционность решений приведут в порядок чувства и помогут избавиться от тягостных контактов.

Водолей. Крайне неблагоприятный день. Сегодня не следует рисковать, пускаться в авантюрные приключения, добиваться расположения лиц противоположного пола, выделяться из окружения. Широкое общение может иметь негативные последствия.

Рыбы. Сегодня любые дела потребуют максимума усилий, однако результаты не оправдают ожиданий. Не слишком успешным окажется сотрудничество с деловыми партнерами или обращение к начальству. Скорее всего, этот день пройдет под знаком нерешенных проблем в делах или личной жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев