Гороскоп 23 – 29 сентября: у Козерогов повысится эффективность, Близнецы проявят гибкость

Общий астрологический прогноз на неделю с 23 сентября по 29 для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе (как, в прочем, и на следующей), Вы будете работать на перспективу, с дальним прицелом. И пусть Вас не особенно огорчают мелкие шероховатости, ибо невозможно предвидеть заранее все обстоятельства большого дела. Поэтому петли и зигзаги на данном этапе пути – нормальное явление.

Телец. Тельцам на этой неделе лучше не импровизировать. Наоборот, составьте четкий план действий. Только в этом случае успех обеспечен. Может накопиться напряжение в отношениях с возлюбленным.

Близнецы. Некоторые ситуации потребуют изрядной гибкости, но не торопитесь возмущаться и бунтовать. Погодите с революционными переменами. Будьте объективны, принимайте жизнь такой, какая она есть. Постарайтесь стать великодушнее и щедрее к окружающим вас близким людям.

Рак. У Раков эта неделя пройдет в интересном общении с друзьями. Вас могут пригласить на дружеские вечеринки, в увеселительные поездки, на праздничные концерты и представления. Вторая половина недели будет насыщенной.

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Лев. Львам нежелательно обзаводиться новыми знакомствами. Следует быть осмотрительнее при контактах с людьми из вашего постоянного круга общения. Нетактично сказанные слова могут настроить против Львов некоторых людей из этого окружения.

Дева. Во второй половине недели вы почувствуете, что Фортуна на вашей стороне и захочется испытать на прочность Удачу. Постарайтесь быть предельно осторожными с онлайн-казино, звезды советуют воздерживаться в это время от любых азартных игр.

Весы. Эта неделя для Весов будет опасна в бытовом плане. Астрологи советуют внимательней относиться к своему здоровью и поберечь лицо и руки. Эта неделя благоприятна для получения новых знаний и навыков.

Скорпион. Хорошая неделя, особенно для того, чтобы сосредоточиться на дополнительных заработках. Однако будьте особенно внимательны к своим словам и четко формулируйте мысли, иначе некоторые ваши высказывания могут быть восприняты как финансовые обещания.

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Стрелец. Стрельцам в этот период времени лучше проводить как можно больше времени дома, с семьей. Не забывайте, что теплая атмосфера в доме зависит только от вас и вашего настроения: не позволяйте другим людям портить ваши выходные и манипулировать вашими эмоциями.

Козерог. Никакого одиночного плавания. Вы сильны только коллективными действиями, которые отнюдь не умаляют Ваших личных качеств. Энергия брызжет через край, Вы неутомимы и готовы совершать большие, средние и малые подвиги. А еще для Вас начинается период повышенной сенсорности и интуитивности.

Водолей. По утрам на этой неделе Вам может не хватить выдержки в тот момент, когда она особенно нужна, а после обеда Вы будете героически бороться со сном на ходу. Итог этой борьбы зависит от обстоятельств личного гороскопа. Вечера проводите дома.

Рыбы. Трудно реализовать себя вне коллектива, сложно в одиночку уследить за всеми обстоятельствами большого дела, невозможно быть семи пядей во лбу и в любой ситуации находить самый лучший вариант. Поэтому на данный момент лучше не отрываться от коллег и рекомендуем заботиться о справедливости и гармоничности отношений в группе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев