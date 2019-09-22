Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость
сегодня, 22:36 0

Павел Прилучный получил журавля XVII «Амурской осени»

Павел Прилучный получил журавля XVII «Амурской осени»

Популярный актер кино и театра Павел Прилучный увезет с «Амурской осени» «золотого журавля». Статуэтку и диплом в номинации «Специальный приз партнеров» он получил на церемонии закрытия фестиваля 22 сентября.

Участие Павла Прилучного анонсировалось задолго до начала фестиваля. Каждый раз президент «Амурской осени» Сергей Новожилов добавлял: «Если все сложится». В результате сложилось, причем за билетами на конкурсный спектакль «Авантюристы поневоле» с участием Прилучного случился такой ажиотаж, что организаторам фестиваля пришлось делать второй показ. Вместе с Павлом на фестиваль прилетела его супруга Агата Муциниеце.

21 сентября театралам показали первый спектакль. Благовещенцы видели в течение года постановку по пьесе А. Коровкина «Тетки» уже дважды: в версии якутского Русского драматического театра, затем Амурского театра драмы. Теперь ее представили московские артисты: Павел Прилучный, Раиса Рязанова, Агата Муциниеце, Александр Мохов.

Спектакль – почти детектив, в котором нашлось место и серьезным, и смешным вещам. Более того, у Павла Прилучного в постановке – роль с переодеванием в женское платье. Зрители смеялись все два акта, встав на поклоне с криками «браво».

Спецприз от партнеров на церемонии закрытия фестиваля вручил руководитель ТРЦ «Острова» Александр Федорчук, предварив это большой речью о том, что в закрытые двери нужно не просто стучать – входить. После этого Павел Прилучный решил сэкономить время и был краток.

«Спасибо всем, спасибо городу Благовещенску. Тут прям прекрасно. У вас очень тепло», - очень коротко поблагодарил за журавля артист, суетливо уронив деревянную дощечку с дипломом, после чего покинул сцену.

23 сентября в 19 часов в Общественно-культурном центре состоится второй показ спектакля «Авантюристы поневоле».

Фото: Василий Романенков, Маргарита Морозова.

Просмотров всего: 75

#Амурская осень #культура

распечатать

Фотогалерея
+1

Культура

Лучшим сценаристом на «Амурской осени» признан Константин Фамм за фильм «Кадиш»
Культура

Обладательницей Гран-при «Амурской осени» стала режиссер Полина Ольденбург
Культура

Кому достались награды фестиваля «Амурская осень» – на Амур.инфо
Культура

Раиса Рязанова получила приз губернатора на церемонии закрытия «Амурской осени»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь