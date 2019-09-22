Павел Прилучный получил журавля XVII «Амурской осени»

Популярный актер кино и театра Павел Прилучный увезет с «Амурской осени» «золотого журавля». Статуэтку и диплом в номинации «Специальный приз партнеров» он получил на церемонии закрытия фестиваля 22 сентября.

Участие Павла Прилучного анонсировалось задолго до начала фестиваля. Каждый раз президент «Амурской осени» Сергей Новожилов добавлял: «Если все сложится». В результате сложилось, причем за билетами на конкурсный спектакль «Авантюристы поневоле» с участием Прилучного случился такой ажиотаж, что организаторам фестиваля пришлось делать второй показ. Вместе с Павлом на фестиваль прилетела его супруга Агата Муциниеце.

21 сентября театралам показали первый спектакль. Благовещенцы видели в течение года постановку по пьесе А. Коровкина «Тетки» уже дважды: в версии якутского Русского драматического театра, затем Амурского театра драмы. Теперь ее представили московские артисты: Павел Прилучный, Раиса Рязанова, Агата Муциниеце, Александр Мохов.

Спектакль – почти детектив, в котором нашлось место и серьезным, и смешным вещам. Более того, у Павла Прилучного в постановке – роль с переодеванием в женское платье. Зрители смеялись все два акта, встав на поклоне с криками «браво».

Спецприз от партнеров на церемонии закрытия фестиваля вручил руководитель ТРЦ «Острова» Александр Федорчук, предварив это большой речью о том, что в закрытые двери нужно не просто стучать – входить. После этого Павел Прилучный решил сэкономить время и был краток.

«Спасибо всем, спасибо городу Благовещенску. Тут прям прекрасно. У вас очень тепло», - очень коротко поблагодарил за журавля артист, суетливо уронив деревянную дощечку с дипломом, после чего покинул сцену.

23 сентября в 19 часов в Общественно-культурном центре состоится второй показ спектакля «Авантюристы поневоле».

Фото: Василий Романенков, Маргарита Морозова.